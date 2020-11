WASHINGTON (AP) – Les Américains ne connaîtront le vainqueur de l’élection présidentielle qu’à la fin de mercredi … ou plus tard.

La raison principale? De nombreux États ont facilité la commande des bulletins de vote par courrier en raison de la pandémie et des préoccupations concernant les centres de vote surpeuplés. Mais les bulletins de vote par correspondance prennent généralement plus de temps à traiter que les bulletins de vote en personne.

DIFFÉRENTS ÉTATS, DIFFÉRENTES APPROCHES

Certains États possédant une vaste expérience de l’utilisation du vote par correspondance ont apporté des ajustements à ces étapes supplémentaires.

En Floride, les employés municipaux peuvent commencer à compter les bulletins de vote 22 jours avant une élection. En Caroline du Nord, à partir de cinq semaines à l’avance, les conseils de comté insèrent les bulletins de vote approuvés dans un lecteur, ce qui permet un totalisation précoce le jour du scrutin.

Mais des États comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, tous dotés de législatures républicaines et tous cruciaux, ont pris la décision de ne pas compter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. En conséquence, cela pourrait prendre des jours pour compter suffisamment de bulletins de vote pour projeter un gagnant.

Les différends dans les États sur l’utilisation des bulletins de vote par correspondance sont survenus à un moment où le président prétend sans preuve que le vote par correspondance augmente la fraude.

LE JOUR DES ÉLECTIONS N’EST PAS TOUJOURS LA DATE LIMITE

Et quelque chose d’autre pourrait retarder la déclaration d’un gagnant: dans certains États clés, les bulletins de vote par correspondance peuvent arriver plusieurs fois après le jour du scrutin et peuvent être comptés, à condition que le cachet de la poste soit au plus tard le jour du scrutin. Les démocrates ont fait valoir que le flux de votes absents et la lenteur du service postal dans certaines régions rendaient cette précaution nécessaire.

Par exemple, les bulletins de vote par correspondance au Nevada peuvent aller jusqu’au 10 novembre à condition qu’ils soient tamponnés avant le 3 novembre. En Caroline du Nord, les bulletins de vote par correspondance peuvent arriver jusqu’au 12 novembre.

IL Y AURA DES APPELS DANS LES TRIBUNAUX

Les sondages préélectoraux ont indiqué que la majorité des partisans de Trump prévoyaient de voter le jour du scrutin, tandis que plus de la moitié des partisans de Joe Biden prévoyaient de voter par correspondance.

La campagne Trump devrait remettre en question la légalité de nombreux bulletins de vote par correspondance dans des États critiques comme la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Mercredi, les résultats dans plusieurs États décisifs étant encore incertains, Trump a déclaré qu’il porterait l’élection devant la Cour suprême.