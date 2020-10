Parmi les «perdants de la mondialisation», outre les Afro-Américains et les Latinos, figurent pour la première fois de jeunes collégiens et adultes blancs de plus de 45 ans sans études universitaires et avec des emplois à faible valeur ajoutée qui, après avoir été inscrits dans les rangs du chômage, auraient fini par plongé dans un cycle explosif de dépression, d’alcoolisme, de toxicomanie et de suicide après avoir vu disparaître le merle du «rêve américain». Cela aurait conduit les blancs indignés de plus de 45 ans à Trump et les militants des partis néonazis et des suprémacistes blancs de «l’Amérique profonde» à soutenir des positions politiquement incorrectes et réfractaires aux diktats de l’establishment républicain traditionnel symbolisé en la personne de Donald Trump.

Cependant, la frivolisation par Trump du coronavirus (dont son conseil d’utiliser un désinfectant pour soigner le coronavirus serait un paradigme) ainsi que son retard dans l’adoption de mesures chirurgicales dans les principales sources de transmission du coronavirus aux États-Unis a entraîné un véritable cauchemar avec ses effets collatéraux conséquents sous la forme d’une traînée de morts, l’effondrement des services médicaux, la paralysie de l’activité productive et l’entrée en récession de l’économie américaine. De même, l’effondrement du prix du pétrole aurait provoqué environ 200 déclarations de faillite d’entreprises dédiées au schiste avec une dette accumulée d’environ 120000 millions de dollars qui affectera plus tard le compte de résultat de grandes banques telles que JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo et cela pourrait conduire à une nouvelle crise financière dans un proche avenir.

D’autre part, l’inaction des entreprises aurait déclenché une augmentation stratosphérique du chômage à 24 millions de chômeurs, ce qui, avec le krach boursier prévisible de Wall Street finira par diluer les effets bénéfiques de la politique économique de Donald Trump et désaffection du segment de la population de ses électeurs (40% de l’électorat) lors des prochaines élections présidentielles de novembre. En effet, les derniers sondages d’opinion montrent une répudiation majoritaire de la société américaine face à la gestion désastreuse de Donald Trump de la pandémie de COVID-19 et une baisse de popularité inquiétante à la veille des élections présidentielles pour ce dont Trump a tant besoin. impérieux d’une guerre qui dilue ses échecs notoires en politique intérieure.

Étant donné que les réserves stratégiques américaines sont au maximum et que l’industrie américaine du schiste est en franc faillite, il ne serait pas exclu que nous assistions à une confrontation guerrière entre l’entente américano-israélienne contre l’Iran qui bloquera le passage par le détroit d’Ormuz et relancera la crise. d’huile de 1973. Ainsi, selon les estimations de l’IEA (Agence internationale de l’énergie), 13,4 millions de barils par jour (b / j) de brut passeraient par le détroit d’Ormuz sur des pétroliers, (ce qui représenterait 30% de l’offre de brut qui est échangé dans le monde entier), et en cas de blocage, ladite fermeture du trafic naval par mimétisme se prolongerait jusqu’au passage du canal de Suez.

Ce canal est considéré comme l’un des points les plus importants du commerce mondial car il transporte 2,6 millions de barils de pétrole brut par jour (ce qui représente près de 3% de la demande mondiale quotidienne de pétrole) et constitue également une voie pertinente pour gaz naturel liquéfié (GNL), puisqu’environ 13% de la production mondiale de ce gaz y transite, avec laquelle il y aura une augmentation spectaculaire du prix du pétrole brut aux niveaux de 2008 (environ 150 $) qui se reflétera dans une augmentation sauvage du coût des transports et des engrais agricoles.

L’objectif ultime des États-Unis serait de parvenir à l’asphyxie énergétique de la Chine dans le cadre de la stratégie de Brzezinskin consistant à parvenir à une dépendance totale de la Russie à l’égard de l’énergie chinoise et, dans une phase ultérieure, à les confronter les uns aux autres et à finalement soumettre et mettre en œuvre le nouvel ordre mondial sous l’égide anglo-juive-américaine. . De même, l’administration Trump tentera de remplacer la dépendance énergétique européenne russe (30% du gaz importé par l’UE provient de Russie) par la fracturation de la dépendance, inondant le marché européen de GNL (gaz naturel fracturé aux États-Unis et transporté par des pétroliers) pour couler le Prix ​​du gaz russe. Un autre objectif serait de promouvoir l’utilisation de la technique de fracturation dans tous les pays d’Europe de l’Est, le soi-disant «arc de fracturation européen» qui s’étendrait des États baltes à l’Ukraine européenne, en passant par la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. , La Roumanie et la Bulgarie et que cela dépendra de la technologie d’entreprises américaines telles que Chevron ou Shell.

