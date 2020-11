Diego Molina a été séparé de son travail et une affaire a été engagée devant la justice

La vie de Diego Antonio Molina (40) a été modifié au cours de jeudi. D’un moment à l’autre, il est passé du statut de commis funéraire inconnu au-delà de son entourage à celui de centre de répudiation et de séquestre sur les réseaux sociaux. Molina Il était chargé de préparer Maradona dans le cercueil et l’a accompagné à l’intérieur du corbillard de la maison funéraire à Casa Rosada. Précédemment, Avant de fermer le tiroir, il s’est photographié à côté du cercueil de Diego. Son attitude, comme prévu, a suscité la colère des foules.

Dans l’image répréhensible, Molina est vue debout à côté du tiroir ouvert où reposent les restes de l’idole. De la main gauche, il fait le geste du pouce vers le haut et, de la droite, il embrasse la star argentine. La photo est ensuite devenue virale aussi vite qu’elle a été condamnée. L’un des premiers à élever la voix fut Matías Morla. «Diego Molina est le scélérat qui a pris une photo à côté du cercueil de Diego Maradona. Pour la mémoire de mon ami je ne me reposerai pas tant que je n’aurai pas payé une telle aberration»A écrit l’avocat représentant Ten sur son compte Twitter.

Après la diffusion du fait, la justice de Buenos Aires a lancé une cause d’office pour un crime visé à l’article 70 Infraction à la ville de Buenos Aires. C’est-à-dire, pour profaner un cadavre. Molina a comparu hier soir avec son avocat au poste de police de quartier 15A, dans le quartier de Chacarita à Buenos Aires. Là, il a été informé de l’enquête ouverte contre lui.

Ce n’est pas la première fois que Molina fait l’objet d’une enquête judiciaire. Comme il pouvait le savoir Infobae, son nom semble lié à deux autres causes: en novembre 2016, il a été inculpé du crime d’usurpation. Il a également été accusé de violence sexiste: à la fin du mois d’avril de cette année, son partenaire de l’époque l’a dénoncé et a fini par être inculpé de blessures mineures.

Molina a un dossier dans la justice

Molina n’a pas été détenue pour le récent épisode. Alors ordonné au procureur Roberto Maragliano, chargé du parquet n ° 25 pour les infractions pénales, les fautes et les délits. Il convient de noter que l’article 70 dispose que “Quiconque inhume ou exhume clandestinement un cadavre humain, viole une tombe ou vole et disperse des restes ou des cendres sera sanctionné de quatre cents (400 USD) à quatre mille (4000 USD) pesos d’amende ou de deux (2) à dix (10) jours. arrêter”.

Hier soir, au poste de police, ils ont pris ses données, puis il est rentré chez lui. Il réside dans un immeuble dans le quartier de Villa General Mitre, à quelques mètres du court Argentinos Juniors, club dont il est fan et qui, jeudi, l’a expulsé en tant que membre.

Le moment où la dépouille de Maradona a commencé à être transférée à la Casa Rosada (Photo: Gustavo Gavotti)

Pour ces heures, Molina se réfugie dans l’anonymat. Il a supprimé son profil Facebook et a cessé de se connecter à son téléphone en raison des menaces qu’il reçoit. Dans les prochains jours, il cherchera un emploi, car la maison funéraire Pinier l’a licencié après la fuite des photos. Ce n’était pas toujours funéraire: dans ses relevés d’emploi vierges, il montre que l’année dernière, il a travaillé pour une entreprise qui sous-traite les services de nettoyage des bâtiments.

De la maison funéraire – la même qui était en charge des sillages de Doña Tota, Don Diego et Coco Villafañe – ils ont également séparé les deux autres anciens employés qui ont été photographiés avec Maradona. Il s’agit de Claudio Ismael Fernández, 48 ans, et Sebastián Ismael Fernández, son fils de 18 ans. Les deux ont également été informés de la contravention au milieu trois raids effectués hier par la police municipale.

Claudio Fernández et son fils

Claudio Fernández est sorti pour se défendre et s’est excusé: «Je sais que beaucoup de gens ont été offensés, qu’ils l’ont mal pris, je sais que cela a dérangé. Je fais partie de ces personnes qui ne pensent pas à prendre des photos de cercueils ou de défunts. Ce n’était pas mon intention », a-t-il dit.

Et il a essayé une explication: “Nous l’avons ajusté avant de le prendre et ils disent «maigre!», Et mon fils – comme tous les enfants – a levé le pouce et ils ont pris la photo. Il n’a pas été pris de mon téléphone, il a été pris d’un autre. C’est le pire de tous. Je n’ai jamais pensé qu’ils allaient le télécharger, le transmettre à un groupe ou le rendre viral. C’est pourquoi je m’excuse auprès de la famille Maradona. J’ai rendu service au père de Maradona, à son beau-frère, et je n’ai jamais fait cela. J’étais avec Maradona de près dans la vie. Je ne l’ai pas fait dans la vie sachant qu’il est mon idole, je ne vais pas le faire quand il est mort », a-t-il déclaré en dialogue avec Radio 10.

Fernández a révélé que depuis que les images sont devenues virales, il n’a cessé de recevoir des menaces téléphoniques. “Ils nous disent qu’ils vont nous tuer, qu’ils vont casser notre camion, que mes enfants …”, il a compté. Pour cette raison, il s’est présenté au poste de police de quartier 6A, d’où un ordre dynamique de 48 heures a été établi.

