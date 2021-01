Jazz de l’Utah Être à la maison Atlanta Hawks 116-92 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Utah Jazz ont réussi à s’imposer à domicile contre Les Cavaliers de Cleveland par 87-117, donc après le match, ils ont terminé une séquence de cinq victoires consécutives, tandis que les Hawks d’Atlanta ont également battu à domicile Philadelphie 76ers par 112-94. Avec ce résultat, Jazz de l’Utah accumule huit victoires en 12 matchs disputés dans la compétition, tandis que Atlanta Hawks il reste avec cinq victoires en 11 matchs joués.

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains de Jazz de l’UtahEn fait, il a obtenu une course de 14-2 dans ce quart-temps et a atteint une différence de 14 points (18-4) pour terminer avec 33-23. Après cela, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans la lumière et ont réussi à marquer la différence maximale (15 points) à la fin du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 28-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61 à 46 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks Ils ont réduit les distances sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 26-28 et un total de 87-74. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a pris ses distances à nouveau sur le terrain, avait une différence maximale de 30 points (106-76), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-18. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 116-92 en faveur de Jazz de l’Utah.

La victoire de Jazz de l’Utah a été construit sur 26 points, quatre passes et trois rebonds de Donovan Mitchell et les 15 points, une passe et 13 rebonds de Rudy Gobert. Les 16 points et 11 rebonds de Clint Capela et les 20 points et cinq rebonds de Cam rougeâtre ils n’étaient pas assez pour Atlanta Hawks pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, Jazz de l’Utah tu verras les visages avec Pépites de Denver dans le Ball Arena, tandis que Atlanta Hawks cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Centre de mode.