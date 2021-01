(Graphique: Infobae)

Il programme de vaccination contre Covid-19 aux États-Unis commencé le passé 14 décembre 2020, avec l’arrivée des premiers vaccins de la Pfizer pharmaceutique Les différents états du pays ont lancé une campagne de vaccination avec une attention prioritaire aux personnes qui travaillent dans le secteur de la santé.

Selon le plan de vaccination de la Géorgie, les groupes considérés comme priorité ils sont: le personnel de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée, ce premier groupe fait partie du phase 1A dans le plan de vaccination.

La phase 1B contempler intervenants d’urgence, travailleurs de première ligne essentiels, en tant que travailleurs du secteur agricole et alimentaire ainsi que des transports et services publics. Il comprend également adultes de plus de 75 ansÉtant donné que leur état représente un risque, ils sont susceptibles de devenir gravement malades contre le SRAS-Cov2.

Les adultes de plus de 75 ans courent un risque plus élevé de tomber gravement malades à cause du Covid-19, c’est pourquoi ils sont considérés dans les premiers stades de la vaccination. (Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH . / EPA)

Il Département de la santé publique de Géorgie a partagé une liste d’hôpitaux et de centres de santé qui distribuent le vaccin COVID, afin que le résidents de la région métropolitaine d’Atlanta peut obtenir le vaccin, grâce à un système de rencontres en ligne et volontairement.

La personne intéressée à appliquer les doses et qui respecte les profils de phase précoce pourra planifier votre rendez-vous en visitant le site Internet du centre de distribution de votre choix, vous devez s’adapter à la disponibilité de la dose, car pour le moment, il existe un nombre limité de vaccins par région.

Une fois le rendez-vous confirmé, Vous devez vous rendre au centre de santé avec un masque et de préférence avec un masque à traiter, en plus, vous devez suivre la mesure de la distance saine en attendant votre tour.

La liste des hôpitaux et centres de santé situés dans le Comté de Fulton qui font partie de la Ville d’Atlanta ils sont:

Centre de médecine familiale PC

Conseil de santé du comté de Fulton (Centre de vaccination COVID 1) au Centre culturel de l’aviation

Conseil de santé du comté de Fulton (Centre de vaccination COVID 2) situé dans le stade Mercedes Benz

Conseil de santé du comté de Fulton (Centre de vaccination COVID 4) au Centre culturel communautaire de l’aviation

Certains centres de santé accueillent les personnes qui se rendent dans leur voiture, afin de réduire le risque de contagion par Covid-19. (Photo: Cristobal Herrera / .)

Il est important de noter que le Région métropolitaine d’Atlanta, connue par le Bureau du recensement des États-Unis sous le nom d’Atlanta-Sandy Springs-Marietta Metropolitan Statistical Area, englobe environ 31 comtés de Géorgie du Nord. Pour cette zone, les hôpitaux qui fourniront le service de vaccination à ces premiers stades sont:

Département de la santé du comté de Bartow

Département de la santé du comté de Cherokee

Département de la santé du comté de Carroll

Département de la santé du comté de Clayton Truett Cathy PLC

Département de la santé du comté de Clayton Forest Park Rec.

Le premier vaccin autorisé par le gouvernement des États-Unis est celui de la société pharmaceutique Pfizer. (Photo: Brian Snyder / .)

Département de la santé publique Cobb

Département de la santé du comté de Coweta

Département de la santé publique Douglas

Département de la santé du comté de DeKalb

Selon le calendrier de rendez-vous de Coweta et Dekalb, de la semaine du 11 janvier au 16 janvier, le calendrier est saturé, ils ont donc demandé aux personnes intéressées d’être patientes et de planifier les semaines suivantes.

La campagne de vaccination a débuté le 14 décembre 2020 afin de couvrir la première phase qui inclut tous les personnels de santé qui sont à risque constant de contagion. (Photo: Mark Lennihan / Piscine via REUTERS)

Département de la santé du comté de Forsyth

Hope Family Medicine à Forsyth

Départements de santé de Gwinnett

Départements de la santé de Newton

Département de la santé de Rockdale

Dans ces premiers stades de vaccination, il est indispensable de prendre rendez-vous pour être soigné et recevoir les doses correspondantes. (Photo: REUTERS / Benoit Tessier)

Département de la santé du comté de Paulding

Centre médical régional d’Upson

D’autres centres de santé qui offrent également ce médicament sont Kennestone Family Medicine, Premier Family Medicine, Pharmacies Bainbridge, McCook, Bethelview et McRae. Il est important qu’avant de se rendre sur place, la disponibilité du médicament soit vérifiée, pour cela les autorités sanitaires recommandent de contacter les distributeurs.

je suis d’accord avec toi Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) prévoit de Phase 1C où sera assisté les personnes âgées de 65 à 74 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques ils ont comme minimum 16 ans Pour pouvoir appliquer le vaccin, les travailleurs essentiels sont également inclus, tels que ceux qui travaillent dans les transports publics, les services financiers, la construction de logements, les communications, la sécurité publique et le reste du secteur de la santé publique. Le CDC est chargé de conseiller aux Etats de donner la priorité aux groupes les plus vulnérables et avec un risque plus élevé de contagion.

