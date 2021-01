Le début de 2021 a été marqué par l’arrivée du vaccin contre le COVID-19 dans diverses régions du monde. Quand le vaccins fabriqués par Pfizer / BioNTech ont été approuvés par États Unis le passé 11 décembre 2020, a commencé à planifier la campagne de distribution et de vaccination dans le pays. Les premières doses ont été presque exclusivement destinées au personnel travaillant en soins intensifs dans les hôpitaux COVID-19, aux infirmières, aux ambulanciers paramédicaux et aux techniciens d’urgence, entre autres. professionnels de la santé.

Au 6 janvier, le Texas avait administré 439 502 doses de vaccins. Dans le comté de Harris où vous êtes Houston, Il existe déjà 68242 personnes partiellement vaccinées et 1658 entièrement vaccinées, à partir d’hier selon les données du Texas Department of Health Services.

Le Texas continue de recevoir des doses de vaccins Pfizer et Moderna contre le COVID-19, et les distribue dans tout l’État aux hôpitaux, aux pharmacies, aux services de santé locaux, aux salles d’urgence autonomes et à d’autres cliniques.

Les Texans de 65 ans et plus sont désormais éligibles pour recevoir les vaccins COVID-19, si leur fournisseur de soins de santé dispose d’un approvisionnement suffisant. De nombreux prestataires peuvent prendre plusieurs semaines pour obtenir suffisamment de vaccins pour commencer à les administrer aux personnes de 65 ans et plus.

Qui reçoit le vaccin?

Jusqu’à présent, les professionnels de la santé des hôpitaux avec des services de soins intensifs, psychiatriques et d’urgence, entre autres, ont été vaccinés. (Photo: REUTERS)

Au Texas, l’application du vaccin se fera en plusieurs parties. Le premier a été appelé Phase 1A et est en vigueur depuis 16 décembre. En cela, on considère qu’ils sont les agents de santé qui sont en première ligne pour faire face à la pandémie, directement ou indirectement, qui reçoivent les premières applications contre COVID-19.

Jusqu’à maintenant les professionnels de la santé des hôpitaux ont été vaccinés avec soins intensifs, psychiatrie, établissements correctionnels, centre de dialyse, services d’urgence, centres de cancérologie, organismes de soins de santé à domicile, personnel de terrain de la santé publique, cliniques de soins primaires et urgents, entre autres.

Mais, comme la phase n’est pas encore terminée, le vaccin reste à recevoir. agents de santé communautaires sur le terrain, milieux au service des sans-abri, centres régionaux, personnel de santé effectuant des tests COVID-19, travailleurs de la morgue, cliniques dentaires, laboratoires, centre d’optométrie, pharmacies, centres de santé scolaires et universitaires, cliniques spécialisées et centres de chirurgie.

Le groupe de ceux qui appartiennent à la phase 1B comprend: les personnes de plus de 65 ans et les personnes de plus de 16 ans ayant au moins une maladie chronique. (Photo: .)

À partir du 29 décembre le groupe des Phase 1B Vous pouvez également recevoir le vaccin COVID-19, selon la disponibilité et le fournisseur des vaccins. L’approvisionnement en vaccins reste limité, mais davantage d’unités de vaccination seront livrées aux prestataires chaque semaine. Le groupe de ceux qui appartiennent à la phase 1B comprend: personnes de plus de 65 ans et les personnes de plus de 16 ans atteintes d’au moins une maladie chronique, tels que: cancer, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), maladie cardiaque, obésité et obésité extrême, grossesse et diabète sucré de type 2, entre autres.

enregistrement

Des rendez-vous sont nécessaires pour recevoir le vaccin. Le ministère de la Santé de Houston a commencé à autoriser les bénéficiaires de vaccins de phase 1A et de phase 1B à s’inscrire sur son site Web ou par téléphone du lundi au samedi à l’adresse suivante: 832-393-4220. Si vous êtes dans le groupe Phase 1A ou 1B, veuillez consulter la carte de localisation des fournisseurs de vaccins COVID-19 au Texas. À partir du lundi après-midi, le département de la ville n’a plus de rendez-vous disponibles pour le reste du mois de janvier.

Phases de vaccination

Le groupe d’experts sur l’allocation des vaccins (EVAP) examine les critères qui pourraient être utilisés pour les étapes ultérieures de la distribution des vaccins.

Il existe une proposition pour la phase 2 dans laquelle les personnes âgées de 16 à 64 ans sans conditions à haut risque peuvent obtenir l’antidote contre le COVID-19. (Photo: REUTERS)

«La meilleure estimation que nous pouvons offrir est que l’on s’attend à ce que les stocks de vaccins augmentent suffisamment pour vacciner le grand public en mars ou avril», A déclaré Porfirio Villarreal, porte-parole du ministère de la Santé de Houston.

La Phase 1CIl commencera provisoirement en avril et d’ici juin, tout le monde dans les groupes suivants devrait avoir reçu au moins une dose de vaccination. À ce stade, ils peuvent être vaccinés les personnes âgées de 50 à 64 ans, ainsi que celles de 16 à 49 ans ayant des problèmes de santé ou des handicaps qui les rendent plus susceptibles de contracter le COVID-19.

Les travailleurs de l’eau et des eaux usées, défense, énergie, matières chimiques et dangereuses, communication, services financiers, opérations gouvernementales et les fonctions communautaires essentielles seront également en mesure d’obtenir le vaccin pendant cette période.

Enfin, il y a une proposition pour la phase 2 qui n’a pas encore été votée, et peut même être modifié, dans lequel le 16-64 ans sans conditions à haut risque peut obtenir l’antidote du COVID-19.

Cependant, il reste au Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) de l’accepter et aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de décider de le modifier ou de le maintenir ainsi.

Malgré que la fin de la pandémie est de plus en plus proche à mesure que les doses arrivent dans le pays, il est important maintenir des mesures préventives, comme lui porter un masque, garder une distance entre une personne et une autre, juste comme lui lavage fréquent des mains, la application de gel alcoolisé pour désinfecter et nettoyer, et le isolement en cas de symptômes causés par le virus SRAS-CoV-2.

À propos du vaccin et des phases: https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/immunize/vaccine-sp.aspx

À propos de la carte de localisation: https://txdshs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=91ac7fb5e5fd47e7ada4acfe4a05920a

