Certains centres de santé ont des vaccins disponibles dans le comté des États-Unis (Graphique: Infobae)

L’Etat de Californie a été l’un des plus durement touchés Les États-Unis pour la pandémie COVID-19 qui sévit dans le monde depuis un an. Avec le travail de vaccination qui a été réalisé, l’un des les comtés qui en ont le plus bénéficié sont San Francisco.

Selon les autorités sanitaires, ce territoire enregistre environ 237 nouveaux cas de COVID-19 par jour, mais Jusqu’au mardi 5 janvier dernier, 90% des résidents du centre de soins infirmiers spécialisés Laguna Honda ont reçu la première dose, car là l’un des épicentres de contagion au début de l’urgence sanitaire.

En outre, la plupart des première ligne de l’hôpital général Zuckerberg à San Francisco et Laguna Honda ont obtenu leurs premières doses, en plus d’avoir offert aux ambulanciers paramédicaux et ambulanciers du comté.

Au 4 janvier 2021, 2 millions de 7600 doses de vaccins avaient été reçues dans les services de santé locaux (Photo: Lucy Nicholson / .)

Cependant, parce que le la manipulation des vaccins est principalement assurée par les gouvernements fédéral et des États, et les expéditions sont effectuées directement aux prestataires de soins de santé, il n’est pas possible de déterminer exactement combien de personnes dans la ville ont été vaccinées jusqu’à présent.

Selon Département de la santé publique de Californie (CDPH, pour son acronyme en anglais), jusqu’au 4 janvier 2021 reçu un total de 2 millions de 7600 doses de vaccins dans les services de santé locaux et les systèmes de soins de santé qui ont des installations dans plusieurs comtés.

Les lieux dans San Francisco qui ont l’antigène sont Dignité Santé, Kaiser Permanente, Sutter Health et Santé UC. Mais tout le monde ne peut pas être vacciné dans ces centres de santé, puisque les phases mises en œuvre pour la campagne de vaccination aux USA doivent être suivies.

À la fin de la phase 1, on s’attend à ce que 10% de la population ait été vaccinée (Photo: Bing Guan / .)

San Francisco est en phase 1A, où les personnes qui recevront l’antidote sont les travailleurs de la santé travaillant dans des établissements de soins de santé directs ou de soins de longue durée atteints du virus SRAS-CoV-2, cette population comprend les personnes à risque direct d’exposition, telles que services environnementaux, transport de patients et résidents d’établissements de soins infirmiers qualifiés, d’établissements de vie assistée.

Lors du passage au étape 1B, il couvrirait environ 10% de la population et comprendra les personnes de tous âges atteintes d’affections comorbides et sous-jacentes qui les exposent à un plus grand risque de contracter COVID-19[feminine.

À ce stade, c’est aussi inclure les adultes de 65 ans et plus qui vivent dans des environnements surpeuplés ou surpeuplés, comprenant maisons de retraite, établissements de soins de longue durée, refuges pour sans-abri, foyers de groupe, prisons ou prisons.

Le gouvernement californien cherchera à rendre le vaccin disponible à l’ensemble de la population d’ici la fin de 2021 (Photo: Yuki Iwamura / .)

Pour la Phase 2 sera immunisé enseignants, personnel scolaire de la maternelle à la 12e année et personnel de garde d’enfants. Aussi aux travailleurs de la système d’approvisionnement alimentaire, transport public et personnes à l’intérieur des refuges pour sans-abri ou dans des foyers de groupe pour personnes handicapées et en convalescence.

Déjà dans le phase 3 Il est prévu couvrent de 40% à 45% de la population, et sera intégré dans jeunes adultes, enfants et travailleurs des collèges et universités, des hôtels, des banques, des installations d’exercice et des usines, ainsi que des adultes jeunes entre 18 et 30 ans qui ont tendance à avoir des réseaux sociaux plus larges que les adultes plus âgés.

Enfin, dans le phase 4 le reste de la population sera couvert et le gouvernement californien espère que le vaccin est disponible à tous d’ici la fin de 2021 à l’achat dans les cabinets médicaux, les cliniques et les pharmacies.

