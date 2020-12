Le Mexique continuera de recevoir des doses de Pfizer et plus tard, celles de CanSino et AstraZeneca seront ajoutées (Photo: . / File)

Le Mexique a reçu les premiers vaccins contre le COVID-19 des laboratoires Pfizer, qui ont commencé à être appliqués dans divers pays du monde. Le gouvernement fédéral a élaboré un plan de vaccination qui considère les groupes à risque comme les premiers à recevoir des doses.

Lors d’une conférence de l’après-midi sur le COVID-19, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell a annoncé que le processus de candidature a déjà été «tracé et chronométré».

Il a principalement souligné que les personnes vaccinées doivent être en bonne santé et ne présenter aucun symptôme de la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2, comme indiqué par les protocoles internationaux.

Les vaccins seront distribués dans trois sites hospitaliers: l’hôpital général du Mexique «Gerardo Lieceaga et deux unités militaires situées à Toluca et Querétaro. Chacun d’eux recevra 975 doses.

Les premiers à recevoir le vaccin, ont-ils annoncé, seront 2975 agents de santé du Secrétariat de la Marine (Semar), du Secrétariat de la Défense nationale (Sedena), de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), de l’Institut de la sécurité sociale et des services aux travailleurs de l’État (ISSSTE) et Petróleos Mexicanos (Pemex) .

Les premiers à recevoir le vaccin, ont-ils annoncé, seront 2975 agents de santé (Photo: . / Dado Ruvic)

Le sous-secrétaire a souligné que ce fait est encourageant pour le pays, car il représente une nouvelle étape dans la pandémie. “C’est un moment d’espoir, l’espoir est venu par voie aérienne lorsque le virus arrive”, a-t-il déclaré.

Après l’application de ces vaccins, Le Mexique continuera à recevoir des doses de Pfizer et plus tard celles de CanSino et AstraZeneca seront ajoutées, les autres laboratoires avec lesquels des accords ont été signés. “La lumière au bout du tunnel est clairement visible”, a conclu López-Gatell.

Le matin du 23 décembre, le premier envoi de vaccins est arrivé au Mexique, a annoncé le secrétaire aux Relations extérieures, Marcelo Ebrard, via son compte Twitter.

De cette manière, le pays est devenu le premier endroit d’Amérique latine à obtenir l’antidote du COVID-19. De plus, il a annoncé que 1,4 million de doses arriveraient jusqu’au 31 janvier grâce au pont aérien qui existe entre le Mexique et la Belgique.

Le Mexique a enregistré un million 350 079 cas positifs et 120 311 décès dus au COVID-19. (Photo: . / Edgard Garrido)

“Aujourd’hui, ils définiront la stratégie, comme on m’a informé, c’est que les forces armées protègent les vaccins, il y aura un surveillance, pas excessifs, mais nécessaires, ils iront sur un site avec les conditions nécessaires pour les maintenir, et demain il va commencer à vacciner, qui teste toujours … l’étalonnage », a-t-il déclaré

Jusqu’au dernier rapport, Le Mexique a enregistré un million 350 079 cas positifs et 120 311 décès dus au COVID-19. Au cours des 24 dernières heures seulement, 11 653 tests de diagnostic positifs et 816 décès ont été enregistrés.

Malgré l’arrivée du vaccin, le sous-secrétaire a réitéré l’appel à la population pour maintenir les mesures préventives nécessaires contre le COVID-19, notamment pendant les vacances.

“Le vaccin est le mécanisme de protection spécifique que nous avons aujourd’hui dans le monde et que le Mexique a pu acquérir rapidement.” Souligné

PLUS SUR CE SUJET:

Les premiers vaccins contre le COVID-19 sont arrivés au Mexique

Combien de vaccins sont arrivés au Mexique: la réalité derrière les 1,4 million de doses promis par Pfizer

Coronavirus au Mexique: 11653 nouvelles infections et 816 décès ont été enregistrés

«Aujourd’hui, c’est le début de la fin de la pandémie au Mexique»: Marcelo Ebrard après l’arrivée des premiers vaccins COVID-19