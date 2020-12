Justin Trudeau, premier ministre du Canada (REUTERS / Blair Gable)

Le Canada a donné son feu vert au vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech mercredi, devenant le troisième pays à l’approuver quelques jours après le Royaume-Uni et Bahreïn.

“Le Canada a franchi aujourd’hui une étape cruciale dans sa lutte contre la covid-19 avec l’autorisation du premier vaccin” contre la maladie, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les autorités sanitaires canadiennes assurent que le vaccin de l’alliance américano-allemande “Il répond aux exigences rigoureuses du ministère en termes de sécurité, d’efficacité et de qualité pour une utilisation au Canada.”

«Les Canadiens peuvent être convaincus que le processus d’examen a été rigoureux et que nous avons mis en place des systèmes de contrôle efficaces», a ajouté le ministère.

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau avait annoncé lundi que la vaccination des Canadiens pourrait commencer quelques jours après l’autorisation officielle.

Le vaccin Pfizer-BioNTech a déjà été approuvé par le Canada, le Royaume-Uni et Bahreïn (REUTERS / Dado Ruvic)

Le pays s’attend à recevoir d’ici la fin du mois environ 249000 doses de ce vaccin avec une efficacité de 95%. Deux doses sont nécessaires pour générer la réponse immunitaire du vaccin, de sorte que cette quantité sera suffisante pour inoculer près de 125 000 personnes dans le pays.

Les premières vaccinations seront effectuées “un jour ou deux après” l’arrivée des doses, selon le général. Dany Fortin, en charge de coordonner la distribution des vaccins dans les 14 centres au Canada.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à obtenir une licence pour le produit auprès de Pfizer et BioNTech et une campagne de vaccination massive a débuté mardi, ciblant pour le moment les agents de santé et les personnes âgées.

De son côté, Israël a reçu mercredi le premier envoi de vaccins, qui ne contient qu’environ un millier de doses et, selon les médias locaux, représentait un test pilote pour s’assurer que la logistique du transfert était sûre et sans complications. Entre demain et le lendemain, 500 000 doses supplémentaires devraient arriver et un autre million la semaine prochaine. La campagne de vaccination de la population débutera le 20 et les hôpitaux pourraient commencer à vacciner le personnel médical avant cette date., a informé le ministère de la Santé, qui décidera cette semaine de l’ordre des groupes qui le recevront en premier.

La FDA a assuré que le vaccin de Pfizer et BioNTech ne présentait pas de risques pour la sécurité (. / Michael Reynolds)

Des experts de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont considéré dans un rapport publié mardi que Le vaccin Pfizer et BioNTech ne présente aucun risque pour la sécuritéPar conséquent, tout semble être sur la bonne voie pour que les régulateurs américains donnent le feu vert à la formule.

Données de tolérance pour 38000 participants aux essais cliniques, avec un suivi moyen de deux mois après la deuxième dose, “Suggérer un profil de sécurité favorable, sans identifier les problèmes de sécurité spécifiques qui empêchent” autorisation, ont écrit les experts.

Avec des informations de l’.

