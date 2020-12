Les premiers résultats ont averti que le vaccin phare de la Russie contre la pandémie avait été testé sur un petit nombre de personnes et en dehors du groupe le plus à risque selon l’âge.

Les déclarations du président russe Vladimir Poutine, lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, il a déclenché des alarmes dans le monde entier. C’est qu’il a assuré que le vaccin russe Spoutnik V Il n’est pas approuvé pour les plus de 60 ans: “Sputnik-V est approuvé pour un certain groupe d’âge, de 18 à 60 ans. Le vaccin n’a pas encore atteint des gens comme moi ».

La vérité est que depuis septembre, avec les premiers résultats analysés par des publications scientifiques spécialisées telles que The Lancet, il a été averti que le vaccin russe contre la pandémie il avait été testé sur un petit nombre de personnes et en dehors du groupe à risque le plus élevé selon l’âge.

Dans ce contexte, selon le médecin spécialiste des maladies infectieuses Eduardo Lopez, Les déclarations de Poutine sont liées au fait que les résultats de la phase III où les personnes âgées sont incluses n’ont pas encore été publiés: “Le vaccin de l’étude de phase III incorpore des adultes plus âgés qui est la phase qu’ils ont publiée dans la presse mais qui n’est pas publiée avec les données. Ce que Poutine a dit est vrai, mais il aurait dû clarifier que ces données sont toujours manquantes, car si tel était le cas, le vaccin ne serait d’aucune utilité ».

«La même chose se produit avec le reste des candidats, c’est pourquoi, à mon avis, les scientifiques russes devraient publier leurs résultats de phase III dès que possible et dissiper tous les doutes autour du vaccin Spoutnik V », a souligné López.

Dans le même esprit, le médecin Angela Gentile, Le chef de l’épidémiologie de l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez, a indiqué qu’il reste à attendre les données de phase III: «Nous attendons les données et évidemment l’important est que les vaccins fonctionnent dans les groupes qui ont un plus grand risque de complexité avec cette maladie. Pour l’instant, nous attendons les données de la Russie, qui nous ont dit qu’elles arriveraient bientôt ».

“La population attend des informations sur les derniers résultats. De plus, aussi ils doivent transmettre les informations à l’ANMAT qui n’a encore approuvé aucun vaccin Et ce sont des approbations pour une utilisation d’urgence. Plus précisément, nous attendons qu’il soit publié sur la base des données dont nous disposons », a déclaré Gentile.

Pour le médecin des maladies infectieuses Roberto Debbag (MN 60253), cela représente un grand obstacle dans le monde: «Les vaccins sont toujours recommandés pour les personnes de plus de 65 ans ainsi que pour les personnes souffrant de comorbidités et les agents de santé qui sont en priorité dans ce cas car ils traitent des patients atteints de COVID-19 ″.

“En Argentine, l’âge moyen du défunt est de 72 ans, par conséquent, tous les vaccins doivent être destinés aux personnes de plus de 65 ans. Dans un premier temps, avec les quelques doses que nous allons avoir un vaccin contre le COVID-19, il devrait être priorisé pour les plus de 65 ans, c’est-à-dire qu’une grande partie des doses totales devrait être dirigée vers cette population », a expliqué Debbag.

Selon l’infectologue Lautaro de Vedia, Ancien président de la Société argentine des maladies infectieuses, peut-être lorsque les sous-analyses sont faites en divisant différents groupes, on peut constater que l’efficacité est plus faible dans ces groupes, mais l’information reste à savoir: «Une chose est le résultat global et une autre est la partiel dans certains groupes. C’est de cela qu’il s’agit et c’est pourquoi la publication des données, l’analyse par les pairs et l’examen effectué par les autorités de régulation sont importants. comme l’ANMAT, la FDA ou l’EMA, qui évaluent l’ensemble de l’étude et pas seulement une donnée isolée ».

Par conséquent, il reste à attendre que les scientifiques en charge de Spoutnik V publient les données sur la phase III qui inclut les personnes âgées dans les essais cliniques. Lors de la dernière conférence, Denis Lugunov a expliqué qu’il ne restait plus grand-chose pour que les données augmentent: «Nous sommes prêts à partager tout type d’informations sur nos essais et à préparer la publication pour publication dans la revue scientifique The Lancet“Lugunov a souligné.

Technologie du vaccin Spoutnik V

Sputnik V ne contient aucun élément du coronavirus dans sa composition et Il s’agit du premier vaccin enregistré au monde basé sur une plateforme éprouvée basée sur des vecteurs adénoviraux humains.

Le médicament utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Spoutnik V Il ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Les «vecteurs» sont des véhicules qui peuvent introduire du matériel génétique d’un autre virus dans une cellule. Le gène de l’adénovirus, qui est à l’origine de l’infection, est retiré et un gène codant pour la protéine d’un autre virus est inséré à sa place. L’élément inséré est sans danger pour le corps et aide le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps qui nous protègent de l’infection.

