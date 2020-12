Une infirmière se prépare à vacciner un patient avec le vaccin COVID-19 à Moscou – REUTERS / Sergey Pivovarov / File Photo

Le président, Alberto Fernández, a dirigé une nouvelle réunion à la Casa Rosada du comité de vaccination de l’Argentine qui est en charge de la conception de la logistique pour distribuer et appliquer les vaccins qui ont déjà été approuvés et le seront à l’avenir contre Maladie COVID-19, qui a déjà infecté plus de 1,5 million de personnes et en a tué 42 254.

À l’issue de la réunion, le secrétaire à l’équité en matière de santé, Martín Sabignoso, a assuré que “toutes les provinces recevront le vaccin” qui arrivera ce jeudi dans le pays en provenance de Russie, que la distribution se fera simultanément à chacun d’eux et qu ‘”il y aura 1800 points de vaccination dans tout le pays”.

Le fonctionnaire a expliqué que 35 pour cent des 300 000 doses de vaccins qui arriveront ce jeudi de Moscou “vont être destinées au personnel de santé”, à la première ligne de combat contre le virus. “C’est la plus grande campagne de vaccination de toute l’histoire, et cela a commencé en juillet avec les premières conversations entre le président Alberto Fernández et le ministre de la Santé, Ginés González García, avec les premiers producteurs qui allaient produire le vaccin»A souligné Sabignoso.

Il faut rappeler que ce premier envoi qui arrivera demain en Argentine consiste en la première dose du vaccin russe. Et que la même chose pour atteindre une efficacité de plus de 91 pour cent, nécessite deux doses.

Le fonctionnaire a déclaré que le vaccin “Nécessite une conservation de 18 degrés sous zéro” et que les provinces «se sont efforcées de renforcer l’infrastructure pour être en mesure d’administrer les doses de manière appropriée».

Le ministère de la Santé d’Argentine a approuvé ce mercredi l’utilisation “d’urgence” du vaccin contre le COVID-19 Spoutnik V, développé par la Russie, comme l’a annoncé le portefeuille lui-même via son compte Twitter.

«Toutes les provinces recevront des vaccins, en respectant les critères d’équité», a-t-il souligné. Les déclarations du responsable ont eu lieu à la sortie de la Casa Rosada, après la réunion du comité gouvernemental de vaccination contre le coronavirus, quelques heures après l’arrivée du premier envoi de 300 000 doses du vaccin russe Spoutnik V dans le pays.

Dans des déclarations aux journalistes accrédités à la Maison du Gouvernement, Sabignoso a affirmé que le deuxième lot de vaccin russe «devrait» «arriver en janvier» prochain.La première réunion de ce comité de vaccination a eu lieu le 24 novembre et a été le point de départ pour avancer dans la conception de l’opération de vaccination.

Le président Alberto Fernández a dirigé la réunion au cours de laquelle le chef de cabinet, Santiago Cafiero; les ministres de la Santé, Ginés González García; de la Défense, Agustín Rossi; d’Intérieur, Eduardo de Pedro; et Sécurité, Sabina Frederic. Outre Sabignoso, les infectologues Eduardo López et Pedro Cahn étaient également présents, qui font partie du comité d’experts qui conseille le président sur Covid-19.

Participé à la réunion le chef de cabinet, Santiago Cafiero; les ministres de la Santé, Ginés González García; de la Défense, Agustín Rossi; d’Intérieur, Eduardo de Pedro; et la ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, tous les portefeuilles qui ont la responsabilité d’organiser la distribution et l’accès de millions de vaccins dans le pays.

Le vaccin russe Spoutnik V entièrement chargé sur l’avion Aerolineas Argentinas à destination de Buenos Aires (.)

Concernant les experts qui conseillent le gouvernement dans cette pandémie, les infectologues Eduardo López et Pedro Cahn étaient présents. La réunion a eu lieu le jour même où le ministère de la Santé a approuvé “en urgence” le vaccin Spoutnik V. qui commencera à arriver de Russie demain, sur un vol Aerolineas Argentinas.

La résolution, signé par le ministre Ginés González García, est basé sur une recommandation de l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT) qui indique que le vaccin est présenté “En tant qu’outil d’accès thérapeutique sûr et efficace” pour que l’Argentine << Réduire la mortalité, réduire la morbidité et réduire la transmissibilité de la maladie COVID-19 produite par le virus SRAS-Cov-2″.

Des sources sanitaires ont détaillé à Infobae que l’agrément était en charge du ministère car ce vaccin “Il fait partie de la loi 27 573: l’ANMAT soumet un rapport au ministère, qui est celui qui autorise l’utilisation d’urgence “. «D’autre part, Pfizer (une entité régulée par l’ANMAT) demande l’enregistrement d’urgence et fait partie de la Disposition 705/05. Dans les deux cas, tous les processus d’évaluation correspondants sont menés », ont-ils expliqué.

«Le vaccin Gam-COVID-Vac, appelé Spoutnik V, développé par le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de Russie (…) conformément aux recommandations de l’Administration nationale des médicaments, des aliments et de la technologie, est autorisé en urgence. Medica (ANMAT) », a indiqué la résolution officielle. Le vol Aerolineas Argentinas au départ de Moscou arrivera comme prévu ce jeudi à 10h30 et apportera les 300 000 premières doses de cet intrant, qui commenceront à être appliquées dans les prochains jours auprès du personnel de santé.

Dès l’arrivée des doses en Argentine, Il faudrait entre trois et quatre jours pour faire avancer la distribution des doses et coordonner la dernière étape du plan logistique. Si les temps sont accomplis lorsqu’ils sont ressuscités, Vous pouvez commencer à vacciner avant le 31 décembre, comme l’a promis le président Alberto Fernández. Ce sera la première étape du plan de vaccination prévu par le Gouvernement, dans quoi Janvier comprend l’arrivée de 5 millions de vaccins russes et en février un nombre similaire.

Quelques heures auparavant, le secrétaire de Accès à la santé Carla Vizzotti a fait valoir que l’Argentine “sera le premier pays en dehors de la Russie à vacciner avec Spoutnik V. Il s’agit du premier envoi de grande ampleur à quitter la Fédération de Russie “, et a souligné que”il y a un immense effort de nombreuses personnes en Argentine, du Ministère de la Santé, ANMAT, les provinces qui attendent le vaccin et se préparent à lancer ce prochain défi qui est de mettre en œuvre la campagne de vaccination la plus importante de l’histoire de l’Argentine ».

L’Argentine sera le premier pays à vacciner officiellement, en dehors de la Russie, avec Spoutnik V – REUTERS / Anton Vaganov / File Photo

Technologie du vaccin Spoutnik V

Sputnik V ne contient aucun élément du coronavirus dans sa composition et Il s’agit du premier vaccin enregistré au monde basé sur une plateforme éprouvée basée sur des vecteurs adénoviraux humains.

Le médicament utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Spoutnik V Il ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Les «vecteurs» sont des véhicules qui peuvent introduire du matériel génétique d’un autre virus dans une cellule. Le gène de l’adénovirus, qui est à l’origine de l’infection, est éliminé et un gène codant pour la protéine d’un autre virus est inséré à sa place. L’élément inséré est sans danger pour le corps et aide le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps qui nous protègent de l’infection.

«Le vaccin a atteint le point final des essais cliniques. Un autre élément très important que nous pourrions remarquer est que le vaccin peut protéger à 100% contre les cas graves et qu’aucun n’a subi d’effets indésirables graves. Actuellement, nous avons pu observer que l’efficacité protectrice est de 91,4% au jour 21, on peut donc dire qu’à 42 jours ce sera beaucoup plus », a-t-il confirmé Denis Lugunov, directeur du centre Gamaleya et membre de l’Académie russe des sciences qui dirige le groupe de développeurs du vaccin russe pendant la conférence.

«Les résultats démontrés par le vaccin Spoutnik V lors des essais cliniques de phase III confortent notre confiance dans sa haute efficacité et son innocuité totale pour la santé. Ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit de lancer une vaccination à grande échelle de la population. Je crois que nous serons en mesure de vacciner la majorité de la population russe en 2021, réduisant ainsi considérablement l’ampleur de la pandémie et créant une forte immunité à long terme contre l’infection à coronavirus dans une partie importante de la population russe.», A assuré Alexander Gintsburg, directeur du Centre Gamaleya.

JE CONTINUE DE LIRE:

Le ministère de la Santé a approuvé le vaccin russe Spoutnik V

Pourquoi le vaccin Pfizer a été le premier à être approuvé en Argentine