En réponse à la pandémie de COVID-19, les membres du Rapid Deployment Vaccine Collaborative (ou RaDVaC) – un groupe composé de scientifiques et de leurs amis ou collègues – se sont auto-administrés un vaccin non testé contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui provoque COVID-19). Les scientifiques de RaDVaC décrivent leur projet comme visant à «réduire le risque de préjudice causé par le SRAS-CoV-2, au minimum jusqu’à ce qu’il y ait au moins un vaccin commercial efficace largement disponible». Bien que le livre blanc du projet comprenne des termes et conditions conçus pour protéger les auteurs de toute responsabilité, l’auto-expérimentation de RaDVaC soulève d’importantes questions juridiques et éthiques.

L’auto-expérimentation a une histoire fascinante. Au début des années 1900, Walter Reed a mené des expériences à Cuba exposant délibérément des individus à la fièvre jaune qui comprenaient des membres de l’équipe d’étude comme participants; ceux-ci ont conduit à des avantages de santé publique importants en confirmant que la fièvre jaune était transmise par les moustiques, mais ont également entraîné la mort de plusieurs participants. Certains travaux de scientifiques lauréats du prix Nobel étaient basés sur une auto-expérimentation qui était initialement considérée comme folle. Par exemple, en 1984, Barry Marshall a avalé des bactéries pour prouver qu’elles causaient une gastrite et des ulcères gastro-duodénaux. De nombreuses procédures cardiaques sont basées sur une expérience de 1929 par un médecin allemand qui a inséré un cathéter dans son propre cœur.

Peut-être étonnamment, l’auto-expérimentation était autrefois considérée comme une garantie éthique. Le Code de Nuremberg, établi en réponse à des expériences manifestement contraires à l’éthique pendant la Seconde Guerre mondiale, autorisait des recherches à risque plus élevé si les enquêteurs se portaient également volontaires pour participer, comme ils l’avaient fait dans les études antérieures sur la fièvre jaune. Cependant, l’idée que l’auto-expérimentation peut justifier des risques de recherche plus élevés a été abandonnée dans les codes d’éthique ultérieurs. Non seulement l’auto-expérimentation est complexe sur le plan juridique et éthique, mais des protections telles que l’examen indépendant et le consentement éclairé, qui sont maintenant exigés par les règlements de recherche, peuvent être un meilleur moyen de protéger les participants à la recherche.

Les réglementations existantes en matière de recherche n’ont pas été conçues pour traiter l’auto-expérimentation. Les lois régissant la recherche définissent généralement la recherche comme une activité conçue pour produire des connaissances généralisables, qui ne couvre pas l’expérimentation mal conçue, peu susceptible de produire des données utiles et visant simplement à protéger un petit groupe de personnes.

En outre, la règle commune des États-Unis régit la recherche financée par le gouvernement fédéral et RaDVaC n’utilise aucun financement fédéral. Cependant, Harvard est couvert par une «assurance fédérale» en vertu de laquelle l’institution a accepté que toutes les recherches qu’elle mène respecteront les règlements (quelle que soit la source de financement). Si des études sur les réponses immunitaires impliquant l’auto-expérimentation sont prévues dans le laboratoire de George Church à Harvard, comme cela a été rapporté, cela nécessite sans aucun doute l’approbation d’un comité d’examen institutionnel, qui assurerait un certain contrôle de cette auto-expérimentation. Si les résultats doivent être publiés dans une revue à comité de lecture, en outre, la plupart, sinon la totalité, des revues exigeraient l’assurance d’un examen et d’une surveillance réglementaires.

La Food and Drug Administration des États-Unis a le même pouvoir de réglementer la recherche et, peut-être plus pertinent pour nos besoins, les «médicaments» (y compris les matériels biologiques humains et les produits biologiques) – même s’ils ne sont pas distribués à des fins lucratives. Le projet RaDVaC utilise des matériaux biologiques – plus précisément, de petites chaînes d’acides aminés provenant de protéines clés du SRAS-CoV-2 – et peut donc relever de la compétence de la FDA. Bien que la FDA n’ait pas traditionnellement exercé cette autorité pour réglementer la pratique analogue du biohacking à petite échelle à faire soi-même, elle conserve le pouvoir de le faire à l’avenir. Enfin, si des personnes étaient blessées en prenant ce vaccin, elles pourraient également poursuivre RaDVaC, mais les clauses de non-responsabilité du livre blanc sont soigneusement conçues pour éviter toute responsabilité.

Même si la loi n’aborde pas correctement ce comportement, il peut être problématique sur le plan éthique, notamment parce qu’il pourrait être un gaspillage d’expertise scientifique et d’efforts de recherche. Si RaDVaC a l’intention de produire des connaissances généralisables sur ce vaccin, il est peu probable qu’une auto-expérimentation non systématique produise des informations utiles. Par exemple, l’auto-expérimentation peut conduire à des résultats biaisés si les chercheurs surestiment les chances que le vaccin fonctionne ou ne signalent pas les effets secondaires. Les essais contrôlés randomisés, en revanche, sont généralement conçus avec des chercheurs ignorant qui reçoit l’intervention ou le placebo.

Au-delà de l’auto-expérimentation, les amis, les membres du personnel et les membres de la famille des scientifiques impliqués prennent ce vaccin sur la base des recommandations de ces experts, ce qui pourrait conduire à deux idées fausses potentielles. Premièrement, les personnes qui prennent le vaccin peuvent surestimer la probabilité d’être protégées contre le SRAS-CoV-2 et changer leur comportement. Si certaines personnes croient à tort qu’elles sont protégées, elles pourraient adopter un comportement plus risqué qui pourrait nuire à elles-mêmes et aux autres.

Une deuxième idée fausse est l’idée que ce sont des recherches qui pourraient profiter à d’autres. Le même analyste de données a semblé le croire lorsqu’il a ajouté: «Mon existence continue pendant cette pandémie sera un ensemble de données utile.» Pourtant, le projet RaDVaC n’a pas pu produire de données utiles de la même manière que les essais de vaccins standard et bien conçus, par exemple, car on ne sait pas si les individus recevant le vaccin sont soigneusement évalués ou surveillés, et il ne semble pas y avoir de groupe témoin. .

Même si toutes les personnes impliquées dans ce projet comprennent parfaitement dans quoi elles s’engagent, il y a aussi des questions sur l’expertise et les privilèges. Les scientifiques chevronnés bénéficient de plusieurs niveaux de privilèges: investissement dans leur formation, expertise dans des domaines spécialisés et accès à l’information ou au matériel. On peut soutenir que ces privilèges s’accompagnent d’une responsabilité d’utiliser l’expertise au profit de la société. Si le vaccin RaDVaC est potentiellement bénéfique, il est tragique de ne pas le tester dans le cadre d’une étude rigoureusement conçue.

En effet, l’auto-expérimentation incontrôlée fait partie d’un problème plus vaste de la pandémie COVID-19. La panique à propos du virus a conduit à l’utilisation généralisée d’interventions en dehors des essais cliniques bien conçus. Sans de tels essais, nous ne savons pas quelles interventions offrent des avantages nets ou des préjudices nets. Dans la mesure où les scientifiques impliqués ont une expertise dans la recherche sur les vaccins, ils devraient soit réformer le projet RaDVaC, soit apporter leur expertise à des projets sérieux.

En revanche, si les scientifiques n’ont pas d’expertise pertinente, leur trop grande confiance en leur capacité à travailler en dehors de leur timonerie peut être préjudiciable. Plus tôt cette semaine, Steven Salzberg, un biologiste informatique, a appelé à la mise en place de vaccins expérimentaux COVID-19 avant les résultats des tests de phase III. Un éditorial dénonçant son point de vue mal informé a été publié le lendemain et Salzberg a immédiatement inversé sa position. De même, certains des membres nommés du projet RaDVaC ont une expertise en génétique, en neurosciences et en recherche anti-âge. Il serait peut-être préférable de consacrer leur temps à des projets dans ces domaines, qui seront encore importants lorsque cette pandémie sera enfin terminée.

Plutôt que d’essayer tout sauf l’évier de cuisine contre le COVID-19, il serait plus sage de concentrer nos efforts collectifs sur la priorisation des interventions les plus prometteuses et de les tester dans des recherches rigoureuses, comme cela a été fait pour certains traitements du COVID-19. Les scientifiques de RaDVaC devraient être encouragés à collaborer sur des tests systématiques du vaccin COVID-19 s’ils ont une expertise pertinente, et à faire d’autres choses précieuses avec leur temps sinon.