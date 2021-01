Alberto Fernández dans le cinquième présidentiel d’Olivos

Alberto Fernández entamera cette semaine une négociation inattendue avec la société pharmaceutique moderne, qui a reçu près d’un milliard de dollars de la Maison Blanche pour produire un antidote efficace contre le COVID-19. Le vaccin de Moderna a déjà été approuvé aux États-Unis, est efficace dans les groupes à risque de plus de 60 ans et son prix est d’environ 35 $.

Le président a mené des discussions avec AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et le fonds d’investissement direct russe, mais il n’était pas à son ordre du jour d’ouvrir une négociation avec la société Moderna. Cependant, le contact institutionnel a eu lieu la semaine dernière et il y a maintenant une possibilité de fermer l’approvisionnement d’un vaccin efficace qui a déjà été vendu à l’Union européenne, au Japon, au Canada, au Royaume-Uni et en Israël.

Moderna est en concurrence mondiale avec Pfizer et a observé que cette société associée à BioNtech est dans une bataille juridique forte avec la Casa Rosada qui a bloqué la fourniture de milliers de vaccins, qui auraient pu arriver début janvier. Dans ce contexte, Moderne Il a bougé vite et le public avec Alberto Fernández aura lieu cette semaine au Balcarce 50.

«Je veux des vaccins. Et je vais m’asseoir et parler avec Moderna. Il a déjà été approuvé aux États-Unis et a des contrats avec le monde entier », a déclaré le président à Olivos.

Alberto Fernández, la secrétaire Carla Vizzoti et la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini ont reçu deux conseillers d’Andrés Manuel López Obrador qui mènent la lutte contre le COVID-19 au Mexique

En attendant que le jour et l’heure de votre rencontre avec Modène soient confirmés, le chef de l’Etat attend une réponse du service juridique de Pfizer. La secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, a envoyé aux États-Unis la dernière proposition du gouvernement pour parvenir à un équilibre entre les besoins d’immunité recherchés par Pfizer et les droits souverains de l’Argentine.

La réponse de l’entreprise américaine n’est pas encore arrivée, mais Alberto Fernández soupçonne déjà qu’il ne s’agit pas seulement d’une question juridique. Le président a reçu deux hauts fonctionnaires de l’administration Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et la conclusion qui est restée après la réunion est que Pfizer a du mal à respecter ses contrats de fourniture de vaccins.

Dans ce contexte, la visite éphémère à Buenos Aires de Hugo López-Gatell Ramírez, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du Mexique, et Efraín Guadarrama Pérez, Directeur général des organisations et mécanismes régionaux américains du ministère des relations extérieures.

López-Gatell Ramírez et Guadarrama Pérez ont demandé au Président de prendre contact avec le Fonds d’investissement russe concernant la rupture virtuelle de contrat par Pfizer. Les conseillers d’AMLO ont révélé à Alberto Fernández qu’ils avaient peu de vaccins Pfizer – par rapport au contrat actuel – et qu’ils devaient aborder des positions avec le Fonds russe pour parvenir à une fourniture rapide du vaccin Spoutnik V.

Le vaccin russe, embarqué dans un avion d’Aerolineas Argentina à destination de Buenos Aires (présidence)

Le chef de l’État a une relation personnelle avec López Obrador et mis à la disposition de Cecilia Nicolini et Carla Vizzotti qui ont joué dans les négociations avec le Fonds russe pour l’arrivée des 300 000 premières doses de Spoutnik V. Le conseiller présidentiel et le secrétaire à la Santé déjà ils ont ouvert la porte du Fonds russe aux envoyés mexicains et la négociation a déjà commencé entre AMLO et Vladimir Poutine.

-Quand la deuxième dose du vaccin Spoutnik V arrive-t-elle?– ils ont demandé à Alberto Fernández hier soir.

“Le 15 janvier, les 300 000 secondes doses arriveraient …”, a répondu le président.

-Et le reste promis?

– Entre le 21 et le 31 janvier, 4 millions de la première dose et un million de la seconde arriveraient. En février, 6 millions de la première dose et 9 millions de la seconde entreraient. Et en mars, encore dix millions de doses. C’est le calendrier que nous avons convenu avec le Fonds russe.

Les 300 000 unités de la deuxième dose de Spoutnik V seront transportées par Aerolineas Argentinas de Moscou à Buenos Aires. Mais l’origine du reste des vaccins promis par Alberto Fernández est encore inconnue. Ils peuvent venir de Russie, de Corée du Sud ou d’Inde. Ces données sont encore inconnues.

En tant, les négociations engagées entre Ginés González García et la société Sinopharm sont toujours ouvertes. La société chinoise, qui répond aux commandes directes de Xi Jinping, propose un prix proche de 35 dollars par vaccin. Un numéro que le ministère de la Santé est toujours en train de marchander en attendant une décision politique exécutée par le président du géant asiatique.

Alberto Fernández suppose que La Chine a l’intention de vendre son vaccin pour des raisons géopolitiques plus qu’en termes de conflit de parts de marché en Amérique latine. Et c’est pourquoi elle attend que Xi Jinping accepte d’échanger un certain poids régional contre un bénéfice économique qui serait toujours inférieur au softpower obtenu dans une zone d’influence qui appartient aux États-Unis.

J’ai continué à lire

Alberto Fernandez est passé de la “touche sanitaire” à une fermeture nocturne limitée pour se mettre d’accord avec l’opposition sur les mesures contre le COVID-19

Quand Alberto Fernández est président et quand il est moins qu’un président