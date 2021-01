Valeria Mazza veut que les cours en face à face reviennent (Intratables Video, Amérique)

«Je suis ici à Punta del Este depuis début décembre. Nous avons nettoyé et respecté la quarantaine. Nous avons une maison ici depuis de nombreuses années. Nous réunissons la famille. Cela fait partie de notre coutume. Nous sommes ici depuis plus de 25 ans. La chose logique était à venir. Toute l’année, nous étions à Buenos Aires. Nous ne voyageons nulle part. Nous avons une résidence uruguayenne, donc nous apprécions Las Fiestas ici », a-t-il déclaré. Valeria Mazza à propos de son séjour dans le pays voisin tout en partageant la nouvelle de Maison Valeria Mazza, le projet qu’il a conçu avec la société d’intérieur et de design Walmer.

De l’Uruguay, où elle a lancé la proposition de décoration avec une ligne d’intérieurs avant-gardistes et un héritage italien qui comprend des meubles et des objets d’éclairage, le modèle a parlé avec Intraitable, pour l’Amérique. «Nous sommes entrés et le pays a été fermé vers le 20 décembre. Personne d’autre n’était autorisé à entrer, à l’exception de ceux qui avaient déjà acheté des billets. Vous pouvez voir une autre Punta del Este … calme. Argentins, très peu. Il n’y a pas d’événements sociaux, à part les réunions dans les maisons. Beaucoup de plein air»Dit Valeria en traversant le magasin avec ses meubles.

Il a également ajouté: “Les gens prennent soin d’eux-mêmes. Ils étaient ouverts toute l’année. Maintenant, ils sont très inquiets. Contrairement à nous, qui avons été enfermés toute l’année et maintenant nous avons perdu le respect de la maladie, pour tout … Cela ne s’est pas produit. Nous devons continuer à prendre soin de nous-mêmes. Je ne sais pas si c’est de la fatigue, que les gens pensent que ça ne va pas être si dramatique … J’ai encore un peu peur. Je n’aimerais pas l’attraper ».

Valeria Mazza a lancé sa ligne de décoration (Photo: Pablo Kreimbuhl)

Consulté par Diego Brancatelli Sur la façon dont elle voyait la situation dans le pays voisin, Valeria a ajouté: «Jusqu’à la fin du mois de janvier, le pays sera fermé. Cela se voit partout. Mais il y a des secteurs. Le week-end, nous avons traversé la rambla de Montevideo et elle a explosé. À Punta del Este, il y avait du monde le week-end de Las Fiestas, mais maintenant vous allez à la plage et la distance sociale est naturelle car il n’y a pas de monde ».

Dans ce cadre, Ernestina Pais Il a demandé comment il avait parlé de la pandémie avec ses adolescents. «D’emblée, avec toutes les informations. Nous sommes très clairs. J’en ai deux qui ont déjà l’âge légal. Alors on leur dit: “C’est ce que je crois, mais vous êtes un adulte, prenez la responsabilité de vos décisions.” Nous les éduquons à prendre des décisions dès leur plus jeune âge. C’est une décision importante, car elle a à voir avec leur vie et celle de ceux qui les entourent », a déclaré le modèle à propos de Balthazar (vingt et un), Titien (18), Benicio (15) et Taino (12).

Valeria Mazza avec Alejandro Gravier et ses enfants (Photo: @valeriamazzaok)

En charge de la conduite du programme, Paulo Vilouta il voulait savoir comment il voyait la possibilité de retourner à l’école. «Nous parlons de la question de l’éducation en période de pandémie depuis un an. Les garçons doivent retourner à l’école. Le problème est que nous continuons de parler aujourd’hui de la façon dont ils reviennent, alors que nous aurions dû nous préparer depuis mars de l’année dernière. Je crois que les écoles doivent être ouvertes », a-t-il répondu avec force.

Et j’ajoute: «Dire que l’école est un endroit contagieux, quand les garçons sont sur les places, sur les plages, dans les soirées, les clubs… ça ne va pas plus loin! Ils doivent rentrer. Ce qui se passe, c’est que la pandémie a également mis sur la table les inégalités qui existent. Nous avons donc parlé de connectivité ou de situation du bâtiment. Le problème est de voir avec la situation que nous avons, comment nous nous organisons pour que les garçons aillent à l’école ». Puis elle a dit que lorsque la pandémie a commencé, elle et son mari, Alexandre Gravier, ils ont complètement arrêté leurs activités de travail parce qu’aucun d’eux n’est des travailleurs essentiels.

Finalement, quand Brancatelli lui a demandé si elle allait se faire vacciner, Valeria a répondu avec un sourire: «Oh, je ne sais pas! Je n’y avais pas pensé … Je pense que la possibilité de me faire vacciner va venir longtemps. Parmi les essentiels, les personnes à risque, les personnes âgées … Mais je consulterais mon médecin. Si mon médecin me dit «faites-vous vacciner», je serai vacciné ».

