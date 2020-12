En octobre 2020, Valerie Domínguez a confirmé les rumeurs de sa nouvelle histoire d’amour avec Juan David Echeverry, reconnu pour être l’un des mannequins les plus recherchés du pays. Après que la relation soit devenue publique, le couple a commencé à partager de plus en plus de photos dans lesquelles ils avaient l’air heureux et amoureux.

Tous deux ont même attiré l’attention sur les personnes qui ne prennent pas soin de covid-19 après que le présentateur ait été testé positif pour la maladie et ont expliqué le processus difficile qu’ils ont dû traverser en raison des symptômes du virus.

Quelques jours plus tard, avec plusieurs photos du couple dans lesquelles ils ont été vus très amoureux, leurs adeptes ont commencé à ruminer que Valérie était enceinte.

Les ragots ont été générés parce que le couple a publié une photo dans laquelle ils se sont vus s’embrasser mais avec un poulet farci sur les jambes.

Après les centaines de commentaires, c’est la même ex-reine qui était en charge de confirmer qu’elle est enceinte. L’information a été officialisée via son compte Instagram, dans lequel il a publié une vidéo dansant avec son petit ami.

«Bien qu’ils disent que ‘la vie vous donne des surprises’ … je n’aurais jamais imaginé terminer cette année avec des nouvelles comme celle-ci: nous avons une petite fille en route. Nous voulons partager cette joie avec vous. Et à toi mon petit poussin / haricot, je t’aime, bienvenue chez toi », écrit Valérie Dominguez dans l’exemplaire de sa publication.

Dans la dernière publication que Valerie Domínguez a faite sur ses réseaux sociaux, elle a commenté qu’elle avait commencé son Noël en comparant la croissance de son ventre de femme enceinte ces dernières semaines, ce qu’elle a fait en montrant à quoi elle ressemblait 16 semaines et comment elle a maintenant 18 ans.

Il y a deux semaines, lorsqu’il a été révélé sur l’émission de potins “ Lo Sé Todo ” que Valerie Domínguez attendait un bébé d’Echeverry et que, en plus, le couple préparerait également une baby shower, il a également été question d’un possible mariage de le couple. Les fans de la barranquillera n’ont pas tardé à remarquer une bague gigantesque.

Cependant, jusqu’à présent, aucun détail de ces informations n’est connu.

La bague de fiançailles possible de Valerie Domínguez. Photo: Instagram

Valérie est reconnue depuis 2005 lorsqu’elle a remporté le concours national de beauté. Il a également participé à plusieurs productions télévisuelles telles que «Un Sueño Llamado Salsa», «Los Caballeros Prefieren Brutas», «El Último Marimonio Feliz» et «Hasta que la Plata Separe nos».

Domínguez faisait également partie d’un scandale concernant Revenu Agro Sécurisé, dans lequel l’actrice, à travers “des trucs” son ex-petit ami, Juan Manuel Dávila, a signé des documents pour demander des subventions au programme controversé. Ce projet, appartenant au gouvernement de l’ancien président Álvaro Uribe, a coûté la liberté au ministre de l’Agriculture de l’époque, Andrés Felipe Arias.

Voir également:

Horaire: Le parc naturel de Chingaza a rouvert ses portes à l’écotourisme

Voici les recommandations pour les personnes voyageant en dehors de Bogotá pendant les fêtes de fin d’année