Le président du PP à Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde / Jesús Monroy

Pour le président du PP à Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, “aujourd’hui plus que jamais” il est important “de lancer un message selon lequel les principes et les valeurs doivent être défendus avec modération et responsabilité”

Le président du PP de la province de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, a qualifié de “barbarie authentique” la situation que vit actuellement les États-Unis où des dizaines de partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole.

Pour Valverde «les populismes, de quelque côté qu’ils viennent, finissent par affaiblir nos démocraties. Et quand ce populisme est aussi poussé à l’extrême d’essayer de diviser la population, comme cela semble être le cas aux États-Unis, et comme, malheureusement, il y a ici aussi des courants qui essaient de le faire, on finit par causer des dommages qui peuvent être irréparables. à notre architecture constitutionnelle et démocratique ».

Pour cette raison Valverde considère qu ‘”aujourd’hui plus que jamais” il est important “de lancer un message selon lequel les principes et les valeurs doivent être défendus contre la modération et la responsabilité” auquel il ajoute que “nous devons nous éloigner des populismes qui conduisent à c’est à la division de la société et, par conséquent, aux dommages qui, dans certains cas, peuvent être irréparables pour notre démocratie et notre système juridique ».

