(Infobae)

Le football de première division est revenu en Argentine. La balle roule à nouveau et les écrans du VAR d’Infobae. La première date du Coupe de la Ligue professionnelle il a offert plusieurs pièces controversées, certaines bien résolues par les arbitres et leurs assistants; d’autres, plus complexes, ne pouvaient être correctement observés qu’à l’aide de la technologie.

Nous en avons choisi un, particulièrement difficile. C’est arrivé dans le minute 49 de la seconde mi-temps de la victoire de Gymnastique La Plata 3-0 face à Patronage dans la forêt, le jour du 60e anniversaire de Diego Maradona, qui avait été honoré lors du match précédent.

Le gardien de but local Jorge Broun et Paolo Goltz c’étaient des protagonistes de la pièce qui était sous la loupe et que la transmission, au départ, ne détectait pas. Le coin du secteur gauche a été fermé et l’ancien Boca et Huracán a arrêté le ballon avec sa main avant qu’il n’entre complètement dans son but, en échouant à sa sortie Fatura et en prenant le ballon devant le défenseur. Le corps des deux joueurs de Lobo et le bâton n’ont pas permis à l’équipe d’arbitres d’observer l’action en détail.

C’est donc un jeu très compliqué pour le juge Diego Abal et ses assistants (Javier Uziga et Gisela Trucco). Cependant, Goltz a dû être pénalisé et expulsé pour avoir évité une opportunité évidente de marquer. C’est un geste curieux, qui n’aurait de toute façon que décoré le résultat. Dès que Broun a attrapé le ballon, l’autorité du jeu a pointé le milieu du terrain pour mettre fin au duel.

