Avec l’aimable autorisation des archives de Germán Vargas Lleras.

Le projet de loi, déposé par le Registre national, le ministère de l’Intérieur et le Conseil national électoral (CNE), qui vise à réformer le Code électoral actuel a déjà passé le premier débat au Congrès de la République. Compte tenu de ce fait, l’ancien vice-président Germán Vargas Lleras, à travers sa chronique à El Tiempo, a assuré qu’il était nécessaire de revoir les nouvelles réformes qui sont proposées et, même, suggère de les faire couler, car, selon le leader politique, ne garantissent pas que le processus électoral est libre et transparent.

L’ancien vice-président a souligné que le projet de loi donner des pouvoirs exceptionnels au gouvernement national et, ce qui est plus grave, permettra la création, la modification et le reclassement d’emplois, en plus de permettre des augmentations de salaire et de créer plusieurs fonds, malgré l’existence d’un au bureau du registraire. Vargas Lleras a dénoncé, de la même manière, que le budget requis par le registraire ne peut être discuté ou réduit par le Congrès de la République. Ces énormes augmentations auraient un impact budgétaire important.

En outre, dit l’ancien vice-président, l’un des articles stipule que le licenciement des postes de direction, y compris les greffiers délégués, spéciaux et municipaux, peut être un argument efficace “perte de confiance». De même, les processus d’audit seront formulés par le registraire et le suivi de ce processus sera audité par des personnes désignées par lui.

La réforme apporte avec elle de nouveaux concepts tels que le vote à distance, le vote anticipé, le vote mixte par machine et par carte, le vote à domicile et le vote pour les plus de 14 ans. Bien que l’ancien vice-président considère qu’il s’agit de propositions qui méritent d’être évaluées, il craint que ces nouvelles formes de suffrage ne génèrent un énorme Insécurité juridique qui permet et encourage les comportements frauduleux.

Une autre proposition qui pour Vargas Lleras est presque impossible à mettre en pratique est l’élaboration de cartes pour répondre aux demandes des communautés ancestrales désireux d’exercer leur droit dans leur propre langue. Il considère que les processus opérationnels et économiques n’en font pas une option viable. Aussi, le leader politique est interrogé si le gouvernement national a fait les calculs sur l’opportunité de la réforme et sur l’effet et l’impact cela aurait sur le processus électoral.

Vargas Lleras dénonce également que plus de 150 nominations de greffiers et de délégués ont été exécutées et plusieurs contrats ont été conclus, des processus qui n’ont pas été informés au public et dont on ne sait pas qui étaient les bénéficiaires et selon quels paramètres. La question soulevée par cette action irrégulière est: “Quelles garanties auront les autres candidats, partis et mouvements aux élections de 2022?”

Une autre des propositions incluses dans les 271 articles vise disparaître des incapacités disciplinaires antérieures. La gravité de cette approche, soutient l’ancien vice-président, réside dans les éventuels cas de corruption qui surviennent, puisque ceux qui ont été disqualifiés lors des périodes précédentes, pourront à nouveau accéder à n’importe quel poste. Pour lui, l’ancien vice-président classe cette nouvelle réforme comme un gaspillage et un réseau de politicisme que bien que le gouvernement ne reconnaisse toujours pas, il semble promouvoir “avec un message urgent et des appels aux orateurs parlementaires”.

Une proposition plus abritée dans les articles est la prolongation de la journée électorale jusqu’à cinq heures de l’après-midi, l’imposition de la gratuité des transports vers les bureaux de vote et l’interdiction de la “violence politique” pendant les campagnes, la professionnalisation des fonctionnaires du Bureau du Greffier. .