L’écrivain Mario Vargas Llosa a déclaré que le Congrès du Pérou “a violé la Constitution” lorsqu’il a limogé lundi dernier Martín Vizcarra du chef de l’Etat péruvien pour «incapacité morale» en raison d’accusations de corruption présumée qui n’ont pas encore été prouvées.

“Je crois que la Constitution péruvienne est très claire, un président peut être accusé, mais il ne peut faire l’objet d’une enquête qu’à la fin de son mandat et le nouveau Congrès a clairement violé la Constitution avec cette mesure”Vargas Llosa a déclaré au journal El Comercio.

Le prix Nobel de littérature 2010 a estimé que la décision du législateur est “un fait regrettable, comme l’ont souligné de nombreux juristes péruviens, parmi lesquels l’ancien Premier ministre Pedro Cateriano, qui a qualifié l’action du Congrès de véritable coup d’État”.

REJET DE LA RÉPRESSION DE LA POLICE

Après avoir noté que Vizcarra pourrait bien faire l’objet d’une enquête de la justice à la fin de son mandat, le 28 juillet, Vargas Llosa a critiqué le fait que la police nationale ait utilisé une force excessive pour réprimer les mobilisations qui ont commencé il y a quatre jours dans le pays., avec des milliers de citoyens dans les rues.

“Je pense que l’action de la police, qui a été extrêmement violente, doit être condamnée”, a fait remarquer l’auteur de “La ville et les chiens”, qui a ajouté que le déplacement de Vizcarra “a manifestement eu la désapprobation de la majeure partie de la population péruvienne”.

“D’autre part, je voudrais signaler que pratiquement aucun pays n’a reconnu le nouveau président du Pérou, M. (Manuel) Merino, ce qui signifie une désapprobation très générale de ce qui s’est passé au Congrès de Lima”, il a limité.

Vizcarra, l’ancien président déchu du Pérou, répond à un procureur pour corruption présumée

Situation regrettable

Vargas Llosa a déclaré que le Pérou est confronté “Une situation absolument regrettable de confusion et d’anarchie” et qu’au niveau international il y a confusion sur “cette situation absolument inhabituelle” que le Congrès, qui n’a pris ses fonctions qu’en mars dernier, “s’est prononcé d’une manière si absurde et très clairement contre la Constitution et la légalité péruvienne”.

En ce sens, il a souligné qu’il est “fondamental” que le gouvernement de transition qui a été assumé par le président du Congrès, Manuel Merino, respecte le calendrier des élections générales prévues pour avril de l’année prochaine.

Il considérait cependant que Merino “trahit les meilleures traditions de l’action populaire”, le parti du leader politique Fernando Belaunde, qui a été deux fois président, et du juriste Valentín Paniagua, qui a dirigé la transition politique péruvienne après la destitution d’Alberto Fujimori en 2000.

L’écrivain a commenté que Belaunde et Paniagua, qui sont déjà décédés, «doivent être très surpris, s’ils sont là, de voir des choses qui se passent, car cette mesure dans laquelle Acción Popular est très responsable, en quelque sorte, trahit les meilleures traditions. parti profondément démocratique ».

Manifestations à Lima, contre le renvoi de Vizcarra

PRÉOCCUPATION POUR LE PÉROU

Compte tenu de la crise à laquelle le Pérou est confronté, Vargas Llosa a exprimé son inquiétude car il a déclaré que “c’est un pays qui ces dernières années a donné un spectacle plutôt regrettable avec le nombre de présidents qui ont été enquêtés, inculpés ou échappés”.

“Une fois que cela s’est produit, nous pensions qu’une nouvelle étape avait commencé, mais malheureusement, les pires traditions se répètent dans ces circonstances”, Il a souligné avant d’indiquer que la réaction énergique du peuple péruvien “est en faveur” de ce que leur pays “revienne une fois pour toutes à cette légalité si piétinée ces dernières années”.

Le lauréat du prix Nobel a conclu en disant que “ce qui s’est passé est absolument regrettable et que ces députés parlementaires qui l’ont perpétré seront sanctionnés par le peuple péruvien à court ou long terme”.

