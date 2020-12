ROME, 17 ans (PRESSE EUROPE)

Le pape François fête ses 84 ans ce jeudi et ce sera le huitième anniversaire qu’il célèbre depuis qu’il a été élu pape, une célébration qui cette fois sera marquée par la nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan.

Bien qu’aucun événement spécial n’apparaisse à l’ordre du jour du Vatican ce jeudi, il est prévisible que le Pape le fêtera en travaillant, comme les années précédentes, en respectant son horaire de rendez-vous habituel.

Le jour de son anniversaire précédent, Bergoglio a reçu des milliers de courriels, de messages sur les réseaux sociaux et de lettres de félicitations, de citoyens et de chefs religieux, également du pape émérite Benoît XVI.

Ces dernières années, François n’a cessé de demander à prier pour lui et a également manifesté son désir d’une «vieillesse», siège de la sagesse, «calme, religieuse, féconde et joyeuse», comme il l’a exprimé lors de la messe avec le Cardinals le 17 décembre 2016.

Ce jeudi sera son huitième anniversaire à l’intérieur du Mur Léonine, mais il en a passé beaucoup de l’autre côté de l’océan Atlantique, dans sa ville natale, Buenos Aires (Argentine).

Bergoglio, né en 1936, fils d’émigrants piémontais, a une passion pour la musique, en particulier pour l’Opéra, qu’il poursuivait à la radio tous les samedis matins, et pour le football.

Il a étudié et appris divers métiers et a ensuite obtenu son diplôme de technicien chimiste, mais l’horizon de sa vie a changé et en 1958 il est entré au séminaire en choisissant de faire son noviciat parmi les Pères Jésuites. C’est au cours de cette période qu’une infirmière lui a sauvé la vie en convaincant un médecin de lui donner la bonne dose d’antibiotique pour traiter la pneumonie.

En 1969, il a été ordonné prêtre. Ce jour-là, sa grand-mère Rosa lui remit une lettre, adressée à tous ses petits-enfants. Le jeune Jorge Mario l’a gardé dans le bréviaire: «Ayez une vie longue et heureuse. Mais si dans quelques jours la douleur, la maladie ou la perte d’un être cher vous remplissent de désespoir, rappelez-vous qu’un soupir devant le Tabernacle, où le plus grand et le plus vénérable martyr, et un regard sur Marie, qui est au pied de la croix, pourra déposer une goutte de baume sur les blessures les plus profondes et les plus douloureuses ».

En 1973, il est nommé provincial des jésuites d’Argentine; en 1992, il a reçu l’ordination épiscopale et le 28 février 1998, il a été nommé archevêque de Buenos Aires, primat d’Argentine. Au consistoire du 21 février 2001, Jean-Paul II l’a créé cardinal.

Le 13 mars 2013, Bergoglio est devenu le premier pape à venir des Amériques, le premier jésuite et le premier à choisir le nom de François, comme le Saint d’Assise qui prenait soin des pauvres, des plus petits, des malades et des créatures de la Terre, les mêmes préoccupations qui marquent votre pontificat.