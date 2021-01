La Copa Sudamericana est entrée dans sa phase finale et ce soir le rideau se lève sur la première demi-finale, qui met en scène deux équipes argentines qui savent ce que c’est d’être couronné internationalement. Au José Amalfitani et avec la télévision d’ESPN 2 et de DirecTV, Les visages de Velez et de Lanús sont visibles. L’arbitre est le Colombien John Ospina et le VAR est en charge de l’Argentin Mauro Vigliano.

El Fortín, champion de la Copa Libertadores en 1994 et trois fois demi-finaliste de la Copa Sudamericana, arrive à ce stade tonique après avoir battu Newell’s à Rosario au niveau local et atteint la première place de la Zone en l’absence de date Complément B de la Coupe Diego Armando Maradona.

Ceux de Liniers, qui sont arrivés à cette instance après avoir quitté Aucas d’Equateur, Peñarol d’Uruguay, Deportivo Cali et Universidad Católica de Chile en route, ont une longue histoire en faveur de Grenat. Au total, ils se sont rencontrés 135 fois officiellement. Le V bleu a gagné 60 fois, tandis que le Sud ne l’a fait que 34 fois. De plus, Lanús n’a pas prévalu à l’Amalfitani depuis le tournoi initial de 2012.

Autre fait intéressant, la moitié des buts de Vélez dans cette édition du tournoi sont intervenus dans les 15 dernières minutes (7/14). En fait, quatre de ces buts sont survenus à la 90e minute ou plus.

Los del Sur, qui n’a plus de chance dans la Diego Maradona Cup, arrive dans un climat raréfié à cet engagement après ce qui s’est passé avec les études menées par leurs joueurs avant ce duel.

“En principe, quatre cas ont donné des résultats positifs: Lautaro Morales, José Luis Gómez, Alexandro Bernabei et Facundo Quignón. De plus, d’autres tests n’étaient «pas évaluables». Compte tenu de cette particularité, et ayant deux joueurs récemment récupérés du virus sur la liste des positifs, il a été suggéré de refaire les tests. Avec la permission de Conmebol, de nouveaux tests ont été gérés. Les deuxièmes évaluations étaient complètement indétectables et ils sont déjà enregistrés dans le système d’information sanitaire intégré argentin (SISA) », ont-ils expliqué depuis le club à travers un communiqué, pour clarifier la situation.

De cette façon, l’équipe visiteuse a toute son équipe à sa disposition pour ce soir. Il convient de rappeler que Lanús est arrivé à cette instance après avoir quitté l’Université catholique d’Équateur, São Paulo du Brésil, Bolívar de Bolivie et Independiente sur le chemin.

Formations:

Stade: José Amalfitani

Arbitre: John Ospina (Colombie)

VAR: Mauro Vigliano (Argentine)

Télévision: ESPN 2 et DirecTV 1610