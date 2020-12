Vélez et l’Universidad Católica ouvriront leur série à Liniers

Les quarts de finale de la Copa Sudamericana s’ouvriront avec un affrontement intéressant de candidats au titre. À partir de 21h30, sur la chaîne ESPN et DirecTV 610, Vélez Sarsfield recevra l’Université catholique du Chili. Au stade José Amalfitani, avec l’arbitrage du Brésilien Bruno Arleu.

El Fortín n’atteint pas cet engagement de la meilleure façon, malgré son pas écrasant lors de la phase précédente contre le Deportivo Cali (il a gagné par un total de 7-1), puisque l’égalité contre le Conseil pour la Coupe Diego Armando Maradona l’a privé. pour accéder à la zone de championnat et a été condamné à jouer la zone de complément (il a fini dans le groupe B, avec Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes, Godoy Cruz, Newell’s et Racing). De plus, quatre de ses joueurs de football ont assisté à une fête au cours de laquelle il y avait une plainte pour abus sexuel.

Ceux menés par Mauricio Pellegrino, pour atteindre ce stade, ont dépassé Aucas de l’Équateur, Peñarol de l’Uruguay et le Deportivo Cali susmentionné. Ceux d’Ariel Holan, qui dirigent le tournoi chilien avec Unión La Calera, sont arrivés à ce concours lors de la deuxième phase, en terminant troisième du groupe E de la Copa Libertadores, derrière Gremio et l’Inter de Porto Alegre. Les trans-andins ont éliminé Sol de América du Paraguay et River Plate d’Uruguay.

Le retour aura lieu le 15 décembre. Le vainqueur de ce croisement se mesurera en demi-finale contre le vainqueur du croisement entre Lanús et Independiente (le match aller aura lieu ce jeudi, au stade Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez).

Formations probables:

Velez Sarsfield: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Hernán de la Fuente, Federico Mancuello, Mauro Pittón; Agustín Bouzat, Cristian Tarragona et Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Université catholique: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Fuenzalida, Diego Buonanotte, Gastón Lezcano; et Fernando Zampedri. DT: Ariel Holan.

Stade: José Amalfitani

Arbitre: Bruno Arleu (Brésil)

Temps: 21h30

Télévision: ESPN et DirecTV