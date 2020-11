Velez accueillera le Deportivo Cali

À partir de 21h30 Velez sera local à Deportivo Cali pour le match aller des huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud. Avec l’arbitrage du Chilien Cristian Garay, le match peut être suivi par ESPN et DirecTV Sports.

Après avoir vaincu Aucas de l’Équateur – avec Gabriel Heinze comme DT- et Peñarol de l’Uruguay, l’équipe actuelle de Mauricio Pellegrino est toujours en lice en compétition internationale. De plus, en Coupe de la Ligue professionnelle, Fortín reste invaincu dans la zone 6 du tournoi argentin: avec 8 points, le produit de deux victoires et deux nuls, l’équipe des Liniers reste en tête des positions.

Dans la perspective du duel de ce soir au stade José Amalfitani, L’entraîneur de Velez fera de son mieux pour tenter de prendre l’avantage à domicile. C’est pourquoi, dans l’attaque, le DT aura Lucas Janson, Thiago Almada, Ricardo Centurión et Juan Martín Lucero comme référence dans l’offensive.

Le rival de ce soir pour Fortín sera l’équipe colombienne qui est en quatrième position dans le tournoi de première division de football de café. Le Deportivo Cali compte 34 points, le produit de huit victoires, 10 nuls et deux défaites, et est à six points du leader de la compétition, Independiente Santa Fe. Samedi, en tant que visiteur, l’Azucarero a égalisé 1-1 contre La Equidad. Pour le Sud-américain, l’équipe de Cali vient de quitter River de Paraguay et Millonarios de Bogotá sur la route par définition depuis le point de penalty.

Le match revanche de la série se jouera mardi prochain à 21h30 (heure argentine) en Colombie. Le vainqueur de la série affrontera le vainqueur du crossover qu’il jouera en quart de finale Plaque de rivière, d’Uruguay, et le Université catholique Du Chili.

Formations possibles

Velez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram et Francisco Ortega; Pablo Galdames et Ricardo Álvarez; Lucas Janson, Thiago Almada et Ricardo Centurión; Juan Martin Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduar Caicedo et Darwin Andrade; Jhojan Valencia et Andrés Colorado; Déiber Caicedo, John Vásquez ou Kevin Velasco et Agustín Palavecino; Angelo Rodríguez. DT: Alfredo Arias.

Arbitre: Cristian Garay (Chili)

Stade: José Amalfitani

Temps: 21h30

la télé: ESPN et DirecTV Sports