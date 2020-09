MADRID, 16 sept. (EUROPA PRESS) –

Amnesty International a assuré que le rapport des enquêteurs de l’ONU qui accrédite la commission de crimes contre l’humanité au Venezuela est « énergique » et représente un « jalon » pour ses victimes, pour lesquelles l’organisation réclame maintenant justice.

La directrice de l’ONG pour les Amériques, Erika Guevara Rosas, a souligné dans un communiqué que le rapport publié ce mercredi soutient les plaintes d’Amnesty et «soutient les milliers de victimes dans leur demande de justice qui n’atteint pas leur pays». .

En ce sens, il a partagé l’appel de la mission à la justice internationale pour défendre « que les droits à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition soient garantis » dans le cas des exactions commises depuis 2014 et qui incluent les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées. , détentions arbitraires et torture.

«Les autorités sous le commandement de Nicolás Maduro continuent de commettre des crimes de droit international et de graves violations des droits de l’homme», a dénoncé Guevara Rosas, qui a appelé au renouvellement et au renforcement du mandat de la mission d’enquête. Ne pas le faire, a-t-il ajouté, «reviendrait à tourner le dos aux victimes, à la vérité et à la justice» au Venezuela.

Dans le même esprit, le directeur pour les Amériques de Human Rights Watch (HRW),

José Miguel Vivanco, a partagé le rapport des experts sur Twitter et a mis en évidence comme « constat le plus notable » que Maduro et ses ministres de l’Intérieur et de la Défense sont désignés comme les instigateurs des « crimes aberrants ».