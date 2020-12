BRUXELLES, 7 (EUROPA PRESS)

Le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a souligné ce lundi le faible taux de participation aux élections législatives au Venezuela, soulignant que l’UE ne considère pas que les élections ont eu les conditions démocratiques minimales.

Dans des déclarations devant le Conseil des affaires étrangères, qui réunit les 27 ministres des Affaires étrangères, Borrell a indiqué que, selon les informations en provenance de Caracas, la participation a été “assez faible”.

L’UE se prépare ce lundi à ne pas reconnaître les résultats des élections législatives de dimanche au Venezuela et cherchera à faire un front commun avec d’autres organisations et pays sud-américains sur l’avenir du président de l’Assemblée nationale et président en charge, Juan Guaidó. Lors de cette réunion, les Vingt-sept devraient publier une déclaration commune évaluant la légitimité du processus.

“Les élections nous disions déjà depuis le début que la manière dont elles étaient organisées ne répondait pas aux conditions démocratiques et nous n’avons pas pu envoyer d’observateurs internationaux”, a rappelé le Haut Représentant, à un moment où la crise au Venezuela entre dans un nouveau phase après des élections dans lesquelles une grande partie de l’opposition n’est pas apparue.

À son arrivée à la réunion, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a évité d’évaluer le processus électoral. Il s’est borné à rappeler que la nomination des ministres des Affaires étrangères visera à donner une réponse européenne à la situation, insistant sur le fait que cela fait également partie de l’autonomie stratégique que l’UE cherche à pouvoir défendre de sa propre voix “stabilité et droits de l’homme en le monde”.

Selon l’examen minutieux de 82% des bureaux de vote comptés, le Grand Pôle patriotique Simón Bolivar (GPPSB) – l’alliance des partis qui soutient le président vénézuélien Nicolás Maduro – a obtenu un peu plus de 67% des voix. aux élections législatives, qui ont eu une participation de 31 pour cent du recensement, ce qui représente un peu plus de 5,2 millions d’électeurs, sur les plus de 20,7 millions qui avaient le droit de vote.