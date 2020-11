28/10/2020 La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya, prend la parole lors d’une session plénière au Congrès des députés, à Madrid, (Espagne), le 28 octobre 2020. Cette intervention a lieu Après une séance de contrôle auprès du Gouvernement où ils ont répondu, entre autres questions, à l’état d’alerte déclaré par la crise sanitaire du Covid-19 et aux doutes soulevés par son extension. POLITIQUE DE PRESSE EUROPE / E. Vigne. PISCINE – Europa Press

Il voit en Leopoldo López une “personne très précieuse” et évite d’évaluer si Iglesias le considère comme un “chef du coup d’Etat”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, a déclaré ce jeudi que «chaque fois qu’il y a une échappatoire, aussi petite soit-elle», pour promouvoir des élections parlementaires démocratiques au Venezuela, l’Espagne la soutiendra, et a insisté en ce que “si les garanties ne sont pas données, il sera très difficile de reconnaître les résultats”.

Interrogée sur la question de savoir si les élections du 6 décembre seront une fraude, elle a déclaré que l’ensemble de l’UE et aussi le Groupe de contact pour le Venezuela veulent “qu’ils respectent les règles du jeu et soient libres et démocratiques” et qu’ils soutiendront des élections qui respectent les droits et libertés.

Il a également affirmé que le nouveau représentant de l’Espagne au Venezuela – qui sera en charge des affaires et non ambassadeur pour refléter que l’Espagne n’a pas reconnu les résultats de la dernière élection présidentielle – “continuera à travailler pour la démocratie et la respect des droits de l’homme au Venezuela “.

LÓPEZ N’A PAS BESOIN DE «NI AUTORISATION NI OPINION»

Interrogée pour savoir si le gouvernement savait que l’opposition Leopoldo López allait quitter l’ambassade d’Espagne à Caracas, elle a répondu que, tout comme elle avait décidé de se rendre à l’ambassade en avril 2019 à l’insu du gouvernement, elle est désormais partie “de son plein gré, sans ne demande ni l’autorisation ni l’avis du Gouvernement espagnol “.

González Laya a déclaré que López est “une personne très précieuse” et a évité d’évaluer l’opinion du deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, lorsqu’on lui a demandé s’il le considérait comme un “putschiste”.

“En tant que diplomate, je respecte les conventions diplomatiques”, a-t-elle conclu, avant d’ajouter que, dans tous les cas, l’important pour elle est de “pouvoir dialoguer avec tous les acteurs vénézuéliens à l’intérieur et à l’extérieur du pays”.

Dans une interview à Onda Cero, recueillie par Europa Press, il a défini López comme “une personne avec une longue histoire dans la lutte pour la démocratie, la liberté et les droits au Venezuela” qui a “traversé de nombreuses vicissitudes” et a maintenant a décidé de venir en Espagne pour “continuer à promouvoir la transition démocratique” dans son pays.

Il le considère donc comme “un interlocuteur important” non seulement pour “comprendre” ce qui se passe au Venezuela mais pour voir comment “accompagner les efforts des Vénézuéliens”, car il fait partie de ceux qui “cherchent à se sortir du impasse “.

Comme il l’a dit, elle parle régulièrement avec lui comme avec d’autres, y compris son homologue, Jorge Arreaza, car il défend que le rôle de l’Espagne devrait être de soutenir les Vénézuéliens eux-mêmes qui conçoivent la sortie.