Les États-Unis se prononcent en faveur de Guaidó: « Seule l’unité autour des puissances légitimes garantit la pression et le soutien internationaux »

MADRID, 31 août (EUROPA PRESS) –

Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó, a lancé un nouveau plaidoyer pour le pacte unitaire qu’il aspire à former devant le gouvernement de Nicolás Maduro et a averti que la désunion « ne profite qu’au régime », qui fait face sans poids rivalise avec les élections législatives de décembre 2020.

Guaidó a entamé une série de contacts il y a plus d’une semaine pour faire appel à une unité qui, selon ses propres mots, « ne concerne pas une personne, mais les pouvoirs légitimes et les Vénézuéliens ». Il aspire ainsi à unir les secteurs mécontents dans le but ultime de parvenir à la «cessation de l’usurpation».

Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas atteint le consensus souhaité, se heurtant à des voix dissidentes comme celle de l’ancien candidat à la présidentielle Henrique Capriles, qui a mis en doute la semaine dernière la commodité des sanctions internationales contre le gouvernement vénézuélien ou les avantages du boycott des prochaines élections.

La dirigeante de Vente Venezuela, María Corina Machado, a également pris ses distances avec la ligne suivie par Guaidó, qui a reproché à l’actuel chef de l’Assemblée nationale d’avoir échoué à évincer Maduro du pouvoir plus d’un an et demi après s’être proclamé « président en charge »et de recevoir la reconnaissance de plus de cinquante pays.

Guaido a reconnu sur Twitter que, parallèlement aux accords conclus ces derniers jours, « il y a des différences qui ont été rendues publiques », bien qu’il ait essayé de les minimiser. « Nous n’avons pas à avoir peur des différences entre démocrates, mais nous devons garder à l’esprit que la désunion ne profite qu’au régime et que notre peuple espère voir des accords communs », at-il soutenu.

Parmi les propositions en suspens se trouve « une consultation pour exercer la majorité, accompagner la contestation qui existe aujourd’hui au Venezuela et que l’on peut exprimer la volonté que le dictateur nie », a ajouté Guaidó, qui a appelé en tout cas à rester « mobilisé ».

LA «FARCE» ÉLECTORALE

Les principaux partis d’opposition vénézuéliens ont refusé d’assister aux élections de décembre, pour lesquelles la période d’inscription est toujours ouverte. Guaidó et son entourage estiment qu’il s’agit d’une « farce » au service du Chavisme, une thèse également partagée par le gouvernement américain.

Le chargé d’affaires des États-Unis pour le Venezuela, James Story, a insisté dans une interview pour le portail ‘El Diario’ sur le fait qu ‘ »il n’y a pas de conditions minimales » pour des élections avec garanties et a averti que « le scénario du régime a toujours été diviser l’opposition », en essayant« d’acheter »ou de« convaincre »certains groupes.

« Il est temps d’unir nos forces. Seule l’unité autour des pouvoirs légitimes garantit la pression et le soutien internationaux. Nous soutenons pleinement le projet du président Guaidó », a souligné Story, rappelant que Washington, le président en charge «partagent le même plan de transition.

En ce sens, il a souligné que le moment était venu de mettre de côté les divergences, en faisant allusion à ceux qui croient qu ‘«ils peuvent sortir de leurs cendres» en encourageant les attaques au sein de l’opposition. Le diplomate américain estime que « ce n’est pas le moment », reportant tout débat éventuel sur le leadership à une phase hypothétique de transition.

« Une fois qu’ils auront un gouvernement de transition complet, des élections présidentielles libres et équitables, chacun aura sa chance dans une primaire ou quelque chose du genre », a-t-il affirmé.