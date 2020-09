Demande à l’UE de fixer les « minimums » qu’elle juge nécessaires pour la tenue des élections

MADRID, 15 sept. (EUROPA PRESS) –

Le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a souligné ce mardi que dans le cas où le régime de Nicolás Maduro accepterait de reporter les élections législatives de décembre, l’Assemblée nationale et lui-même continueraient à occuper leurs fonctions comme stipulé par le Constitution.

« Si la dictature doit reporter sa fraude », a déclaré Guaidó en référence à la possibilité que Maduro accepte de reporter le rendez-vous avec les urnes comme un secteur de l’opposition a demandé afin de donner une marge afin que l’UE et l’ONU puissent envoyer des observateurs et que les circonstances se présentent pour une élection équitable, alors, «l’interprétation» de la Constitution est que l’Assemblée nationale prolongerait son mandat.

« Il ne peut y avoir de vide de pouvoir », a-t-il souligné, lors de son discours lors d’une réunion télématique organisée par le Nueva Economía Forum, insistant sur le fait que pour cette raison l’Assemblée nationale devrait « exercer ses fonctions jusqu’à ce que des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et vérifiables soient organisées. » « . « C’est mon mandat en tant que président en charge », a-t-il souligné, assurant que quoi qu’il arrive, il continuera au Venezuela en 2021 – son mandat expire théoriquement le 5 janvier.

En outre, il a rappelé que le fait que l’opposition contrôle l’Assemblée nationale depuis les élections de 2015 est «l’instrument constitutionnel et juridique» qui nous permet d’affronter le régime de Maduro aujourd’hui et qui a obtenu le soutien international, tant des États-Unis que de l’Union européenne.

Guaidó a insisté sur l’importance de l’unité dans les rangs de l’opposition en ce moment afin que les conditions soient en place pour la tenue d’élections démocratiques, soulignant que le pacte signé par 37 partis et plus d’une centaine d’organisations fait l’unanimité dans le « rejet à la fraude »que Maduro cherche à commettre lors des élections de décembre.

PAS UN PROBLÈME DE PERSONNALITÉ

Bien que « les différences soient plus fortes que les accords », a-t-il reconnu, faisant référence au désaccord exprimé ces dernières semaines par l’ancien candidat à la présidentielle Henrique Capriles ou par María Corina Machado, le président de l’Assemblée nationale a souligné que « ce n’est pas un thème d’une personnalité ». « Si nous nous désunissons dans nos revendications, nous profitons simplement à l’oppresseur », a-t-il souligné.

Le chef de l’opposition a insisté sur le fait qu’aujourd’hui les conditions pour la tenue des élections ne sont pas réunies, entre autres parce que les Vénézuéliens n’ont pas le «droit de choisir et d’être élus». « Ce ne peut pas être la dictature qui choisit les candidats. » En ce sens, il a rappelé qu’il ne pouvait lui-même être candidat à ces élections en raison des différentes condamnations prononcées contre lui, ainsi que plusieurs partis d’opposition « ont été kidnappés » et qu’un tribunal a sélectionné leurs dirigeants.

Ainsi, il a soutenu qu ‘ »à partir de l’Europe, ils devraient fixer ce que sont ces minimums » pour qu’il y ait des élections et « faire de ce processus un processus de solution et non pour que la dictature l’utilise pour stabiliser la catastrophe économique, la crise des réfugiés et la crise des réfugiés. crise actuelle du carburant « , alors que dans le pays avec les plus grandes réserves de brut, il y a » presque 80 pour cent de pénurie de carburant « .

Enfin, à la question de savoir si Podemos pouvait faire pression sur le PSOE pour un changement de position vis-à-vis du Venezuela et des élections, Guaidó s’est borné à signaler que dans la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays, « il n’y a pas d’argument idéologique de soutien. à Maduro « . « Cette approbation est déjà suspecte en soi », a-t-il ajouté, évitant également de commenter le financement présumé par Caracas du parti de Pablo Iglesias.