Ses avocats disent qu’il souffre d’un cancer et n’a prescrit que des médicaments pour l’insomnie

MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

La défense de l’homme d’affaires colombo-vénézuélien Alex Saab, supposé leader du président vénézuélien, Nicolás Maduro, détenu au Cap-Vert, a dénoncé que le pays avait empêché un oncologue de l’examiner, pour lequel il a fait appel directement à son Premier ministre, José Ulisses de Pina Correia, pour qu’elle «surmonte la lutte politique» et fasse preuve de «compassion».

L’équipe juridique de Saab, atteinte d’un cancer, a expliqué dans un communiqué que les autorités capverdiennes avaient autorisé un “oncologue de premier plan” à se rendre sur l’île de Sal pour examiner son client, mais à son arrivée en prison pour remplir sa mission Le médecin s’est vu refuser l’entrée, donc après trois jours d’attente, il a dû quitter le pays.

Avec cela, ils ont souligné que Saab a déjà été 196 jours “sans accès à des soins médicaux spécialisés que même les trafiquants de drogue ont reçus du régime Cavo Verde”. “C’est le temps que le régime capverdien a passé à danser et à sauter sur l’air de l’extraterritorialité tout en ignorant ses engagements contraignants les plus fondamentaux envers ses plus proches voisins”, ont souligné les avocats.

Ils ont également insisté sur le fait que Saab “avait un besoin urgent de soins médicaux”, soulignant que pendant son séjour en prison dans l’archipel africain, il avait perdu 26 kilos et n’avait été soigné que par “des médecins non qualifiés qui ont prescrit des médicaments pour l’insomnie”.

C’est précisément pour cette raison, ont-ils soutenu, que la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a ordonné le 2 décembre que Saab soit immédiatement placé en résidence surveillée et bénéficie d’un accès sans restriction à des soins médicaux spécialisés.

Cependant, ils se sont plaints, “depuis lors, le petit archipel s’est noué en essayant de justifier pourquoi il ne devrait pas se conformer à la décision contraignante de ce tribunal”.

Ainsi, ils ont appelé “d’urgence” Pina Correia à “démontrer sa capacité d’homme d’État et à surmonter la lutte politique, et à montrer que lui et son pays sont capables de faire preuve de compassion et de considération”.

«Qu’est-ce qui pousse le Cap-Vert à une telle profondeur de comportement inhumain et impitoyable? Qu’est-ce que le régime a si peur d’atteindre le monde? Pourquoi le régime détruit-il les années de création d’un Façade soigneusement préparée de la vie, de la liberté et de la recherche du bonheur? Combien de bonne volonté ce régime est-il prêt à sacrifier juste pour plaire à un prétendant qui a l’habitude d’agir rapidement une fois la persécution terminée? “

JAILED AU CAP VERT

Saab a été arrêté le 12 juin au Cap-Vert, où il a fait une halte technique lors de son voyage en Iran, où il se rendait en “mission humanitaire spéciale sous le titre d’envoyé spécial, avec une immunité totale selon le droit international”, pour ” négocier la livraison d’essence et d’autres produits, comme les pièces détachées, pour relancer l’industrie pétrolière au Venezuela », selon sa version.

Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a reconnu que Saab agissait en tant qu ‘«agent du gouvernement bolivarien du Venezuela» et qu’il était au Cap-Vert pour effectuer les procédures liées à l’obtention de nourriture, de médicaments et de produits médicaux pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Pour sa part, l’opposition vénézuélienne désigne Saab comme le responsable de la gestion de «l’argent mal acquis» de Maduro, obtenu grâce à des activités illégales, notamment l’exploitation minière illégale et le trafic de drogue. De plus, il l’identifie comme le «cerveau» de «l’opération Alacrán» pour arracher la présidence de l’Assemblée nationale à Juan Guaidó.