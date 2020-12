Acción Democrática, le deuxième parti d’opposition, s’abstient et ouvre une nouvelle fissure dans l’opposition contre Nicolás Maduro

L’Assemblée nationale du Venezuela élue en 2015 et contrôlée par l’opposition a approuvé ce samedi la réforme du Statut qui régit la transition vers la démocratie, par laquelle la validité de l’autorité de l’Assemblée nationale elle-même est étendue et légitime ainsi Juan Guaidó en tant que président du même et donc “président en charge” du pays.

“Le devoir de chaque citoyen, investi ou non d’autorité, est de protéger sa famille, son peuple et son pays. Cela a été fait aujourd’hui par l’Assemblée nationale. Dans ce sens, demain j’enverrai un message à la nation et à nos alliés internationaux. Union et action pour y parvenir », a déclaré Guaidó sur Twitter.

L’Assemblée nationale s’est réunie par télématique en session extraordinaire et a approuvé la réforme du statut de transition: << Cette loi sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par la loi de finances pour l'exercice 2021, publiée par l'Assemblée nationale, une fois que cessera l'usurpation de la présidence de la République. "

Il établit également la création du Conseil politique en tant qu’organe de coordination, de suivi et de contrôle de la présidence du Venezuela et la suppression du Centre gouvernemental, qui était sous la coordination de Leopoldo López.

L’ACTION DÉMOCRATIQUE REFRAINS

Cependant, l’extension des fonctions de l’Assemblée nationale n’a pas eu le soutien d’Acción Democrática (AD), le deuxième plus grand parti d’opposition, décision considérée comme un nouveau signe de division au sein de l’opposition vénézuélienne. AD s’est abstenu de voter.

“AD rejettera la proposition de modifier le statut de transition non seulement parce que la situation actuelle ne changera rien mais parce que nos députés et autorités partisanes sont au Venezuela, alors que ceux qui appuient son approbation sont tous en exil”, a fait valoir le leader par AD Oliver Blanco via son compte Twitter.

Au cours de la séance, AD a défendu son abstention, estimant que la réforme n’était pas nécessaire car l’Assemblée nationale avait déjà déclaré que les élections législatives du 6 décembre dernier étaient illégitimes. En outre, ils rejettent que la continuité du pouvoir législatif reste entre les mains de la commission déléguée.

“Nous pensons que le Statut est pleinement en vigueur, par conséquent, la plénière doit assumer la responsabilité et ne déléguer les fonctions à personne”, a déclaré le député Piero Maroun, de l’AD.

Aux élections du 6 décembre, le parti au pouvoir du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), dirigé par le président Nicolás Maduro avec peu de participation et après que l’opposition a appelé à l’abstention, a prévalu. Les nouveaux députés entreront en fonction le 5 janvier, date à laquelle le mandat de l’actuelle Assemblée nationale prendrait fin.