MADRID, 27 août (EUROPA PRESS) –

Le Conseil national électoral (CNE) du Venezuela a prolongé pour la deuxième fois le délai de présentation des candidatures aux élections législatives du 6 décembre, auxquelles la plupart de l’opposition a choisi de ne pas assister car elle les considère comme un instrument du chavisme pour reprendre le contrôle total de l’Assemblée nationale.

Quelques heures avant l’expiration du délai, la présidente du CNE, Indira Alfonzo, a confirmé dans des déclarations à la chaîne d’Etat VTV que les parties auront désormais jusqu’au 4 septembre pour s’inscrire. Alfonzo a justifié la mesure « afin de garantir la participation la plus large et la plus grande pluralité politique » aux prochaines élections.

Le corps électoral a exclu que cette prolongation puisse affecter d’autres délais sur le calendrier avant le vote, dans lequel les 277 personnes qui siègent à l’Assemblée nationale seront élues pour les cinq prochaines années (2021-2026).

L’opposition majoritaire, dirigée par l’actuel président du Parlement, Juan Guaidó, a appelé au boycott des élections. Guaidó a plaidé pour un pacte unitaire, affirmant que « la désunion ne profite qu’à la dictature » et critiquant ceux qui préconisent la participation aux élections.

« La dictature reporte une fois de plus les inscriptions de sa farce car ses scorpions ne finissent pas d’accepter. Ils poursuivent la purge interne et tentent de continuer à corrompre et à extorquer les dirigeants », a critiqué Guaidó sur Twitter après l’annonce du CNE.

« N’insistez pas, le résultat sera le même: personne ne reconnaîtra ce processus », a-t-il ajouté. Guaidó est considéré comme le président légitime du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont l’Espagne.