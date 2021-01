Le Venezuela a vaincu la “conspiration trompiste et colombienne”, selon Maduro MADRID, 23 ans (EUROPA PRESS)

Le président de la Cour suprême de justice (TSJ) du Venezuela, Maikel Moreno, a assuré ce vendredi que les députés de la précédente législature de l’Assemblée nationale “jugeront et sanctionneront” tous leurs actes de manière “implacable”.

Moreno a assisté, avec le président du pays, Nicolás Maduro, à la cérémonie d’ouverture des activités judiciaires de l’année 2021, menée dans la capitale vénézuélienne au siège de la TSJ.

Là, il a assuré que “ceux qui se sont alliés avec des nations étrangères pour voler les ressources économiques de tous les Vénézuéliens et ont bloqué les opérations de Petróleos de Venezuela (PDVSA) et cédé CITGO, trouveront dans chaque juge du Pouvoir Judiciaire un arbitre impartial mais implacable. pour juger et sanctionner toutes leurs actions. “

En ce sens, il a soutenu le travail que mène le bureau du procureur général contre les anciens députés de l’Assemblée nationale.

«Nous répondrons à chaque demande et à chaque cri du peuple, qui aujourd’hui plus que jamais exige des actions fortes et exemplaires pour les traîtres du pays», a poursuivi Moreno.

De son côté, Maduro, lors de son intervention dans cet acte, a assuré que «l’État vénézuélien a eu une grande victoire contre la conspiration trumpiste et colombienne pour détruire leurs institutions».

Maduro a fait l’éloge du système judiciaire dont jouit le Venezuela, qu’il a été possible de maintenir grâce à la lutte contre “la prétention d’installer un État parallèle par la” nomination “des autorités irlandaises”.

Le “ Chavisme ” a lancé la nouvelle Assemblée nationale début janvier après cinq ans de contrôle de l’opposition après avoir remporté une victoire confortable aux élections législatives du 6 décembre. Il a remporté 253 des 277 sièges à gagner lors d’élections auxquelles la majeure partie de l’opposition, dirigée par Guaidó, n’a pas assisté.

En parallèle, et dans un lieu alternatif au siège législatif, les députés de l’Assemblée nationale élus en 2015 ont revendiqué sa continuité, affirmant que les élections de décembre manquaient de garanties suffisantes et qu’il ne pouvait y avoir de vide institutionnel.

Ainsi, la nouvelle Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale chargée d’enquêter sur la direction de la législature précédente “en matière politique, économique et sociale” pour tenir pour responsable “les irresponsables qui ne veulent pas de la patrie” et “clarifier les crimes” qui pourraient ont commis.