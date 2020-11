MADRID, 25 ANS (PRESSE EROPA)

Le gouvernement du Venezuela a demandé aux Nations Unies d’affecter une partie de ses ressources au “ plan de retour à la patrie ”, programme avec lequel l’exécutif de Nicolás Maduro veut faciliter le retour de milliers de Vénézuéliens qui ont émigré ces dernières années. pour échapper à la crise sociale, économique et politique.

Maduro a déjà dénoncé dimanche un prétendu manque de collaboration de la part de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui coordonnent l’aide aux plus de quatre millions d’émigrants vénézuéliens. “Ils ne nous ont pas soutenus”, a-t-il déploré.

Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a rencontré le coordinateur des Nations Unies au Venezuela, Peter Grohmann, et les représentants du HCR et de l’OIM, Matthew Crentsil et Jorge Vallés, respectivement, pour leur transmettre personnellement cette plainte et demander un examen de la destination des fonds.

Arreaza a reproché à l’ONU de ne pas soutenir les migrants «qui veulent rentrer au Venezuela» et qui ont «effondré» les bureaux diplomatiques à l’étranger. En ce sens, il a assuré que ceux qui sont rentrés se sont plaints de ne pas avoir reçu de soutien d’autres gouvernements ou d’agences internationales “pour améliorer leurs conditions de vie dans les pays vers lesquels ils ont émigré et d’où ils reviennent”.

Selon Arreaza, la réunion de mardi a abouti à un accord sur une sorte de revue «sur les ressources qui ont été approuvées», pour ne pas la qualifier de responsabilité, rapporte la chaîne de télévision publique VTV.

L’ONU estimait avant la pandémie COVID-19 que quelque 4,8 millions de Vénézuéliens avaient émigré hors de leur pays, dont plus de 3,7 millions dans les pays de la région. La crise sanitaire, qui a compliqué la mobilité et la recherche de travail dans la région, aurait entraîné le retour de plus de 100 000 personnes, selon les données de l’Organisation des États américains (OEA).