27/10/2020 Le leader de l’opposition vénézuélienne Leopoldo López POLITIQUE Ricardo Rubio – Europa Press

MADRID, 30 ANS (EUROPA PRESS)

Le chef de l’opposition vénézuélienne Leopoldo López, auto-exilé en Espagne, a affirmé dans une interview à la BBC que l’éventuelle élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis ne changerait pas la position du pays vis-à-vis du Venezuela et de son président, Nicolás Maduro.

“Je crois que la position des États-Unis vis-à-vis du Venezuela est une position bipartite. Lorsque Juan Guaidó est allé aux États-Unis et a participé au discours de l’Union, en février de cette année, il a reçu une grande ovation de la part des députés républicains et les démocrates », a affirmé Lopez.

Le chef fondateur du parti Volonté Populaire a souligné que “nous avons le soutien nécessaire pour amener le changement dans notre pays”. “Cela n’a rien à voir avec une idéologie ou une autre. Il ne s’agit pas de républicains ou de démocrates. Il ne s’agit pas du Parti socialiste en Espagne ou du Parti populaire”, a-t-il soutenu.

Concernant sa décision de quitter le pays après avoir passé des mois à s’abriter dans les unités diplomatiques espagnoles à Caracas, López a rejeté qu’il s’agissait d’une “défaite” et a indiqué que cela servirait à “renforcer la coalition internationale”.

“Les circonstances ont changé. Et l’un des principaux éléments dont nous avons besoin pour apporter le changement au Venezuela est le renforcement de la coalition internationale avec notre coalition nationale et avec le peuple vénézuélien, dans le but de réaliser le changement dont le Venezuela a besoin”, a visé.

“Il n’a pas été facile d’apporter un changement en Corée du Nord (sic). Il n’a pas été possible d’apporter un changement à Cuba ou au Nicaragua et il n’a pas été possible d’apporter un changement au Venezuela”, a-t-il soutenu.

STRATÉGIE D’OPPOSITION

Interrogé sur le calendrier stratégique de certaines des décisions de l’opposition, López a souligné que “nous avons pris les bonnes et importantes décisions qui nous ont rapprochés de retrouver notre liberté, (mais) d’autres décisions n’ont pas été aussi fructueuses à l’époque”.

En tout cas, il a souligné que “le problème n’est pas l’opposition”. “Le problème au Venezuela, ce n’est pas le peuple vénézuélien. Le problème est la dictature criminelle qui assassine son peuple, qui tue ses prisonniers et fait mourir de faim des millions de Vénézuéliens. Soyons clairs: la tragédie du Venezuela a un nom, Nicolás Maduro “, a rivé.

Il a également défendu la proclamation de son allié politique, Juan Guaidó, comme “président en charge” du Venezuela et sa reconnaissance internationale par les Etats-Unis, la Colombie et leurs alliés. “Nous sommes très reconnaissants à tous les pays qui ont reconnu Guaidó comme président. Et je suis convaincu qu’ils l’ont fait avec l’idée d’organiser des élections libres et équitables dans le pays”, a-t-il déclaré.

Cependant, l’opposition a non seulement remis en question la légitimité de Maduro, mais des actions plus drastiques ont été promues, comme la tentative de coup d’État du 30 avril 2019. «Nous avons essayé et ensuite fait un pas en arrière», a-t-il dit. expliqué. «La situation au Venezuela est que nous sommes confrontés à un dictateur et un dictateur ne peut pas être traité avec les règles et la dynamique de la démocratie. Et nous devons faire ce que nous devons faire pour renverser le dictateur. Nous sommes face à un monstre ici. “, a fait valoir.

En ce qui concerne l’opération Gedeón qui a suivi, dans laquelle des représentants de Guaidó ont contacté une société de mercenaires américaine pour renverser Maduro, López a assuré que “cet épisode était quelque chose de créé et élaboré par la dictature”. “Il n’est donc pas vrai que nous ayons été impliqués”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a fait valoir qu’il “ne savait rien de ces conversations” de Sergio Vergara et JJ Rendón. “Et plus tard, lorsque Guaidó a découvert cela, la conversation avec ce groupe a été complètement bloquée. Et la position du président Guaidó était également très claire. Il n’était pas d’accord avec cette opération et ces deux personnes ont cessé d’être des collaborateurs du président.” , a rivé.

Quant aux élections législatives du 6 décembre, López a assuré qu’ils voulaient aller aux élections. “Nous voulons des élections présidentielles parce que c’est la seule manière de changer les choses, mais nous n’allons pas participer à une fraude”, a-t-il insisté.