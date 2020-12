Les Sharks de La Guaira, arrivés avec le pire bilan de la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne, ont surpris samedi les dirigeants des Caraïbes d’Anzoátegui en remportant les deux victoires, dans une journée intense qui comprenait quatre dates de baseball. Vénézuélien.

Dans le premier match de la journée, Heiker Meneses a présenté une fiche de 4-2 avec deux points produits et Lorenzo Cedrola a répondu par un simple pointage des points produits lors de la victoire 3-1 des Sharks contre les Caribes.

Ofreidy Gomez (1-2) a retiré une manche vierge dans le travail de secours pour gagner le match. Iván Medina a perdu (0-1), après avoir concédé deux scores et trois coups sûrs en un seul épisode.

Dans le deuxième de l’après-midi, Danry Vázquez avait une fiche de 4-2 avec un double et quatre points produits, José Martínez était 3-3 avec deux points produits et trois points marqués et Jairo Pérez était 5-4 avec deux points produits sur le Les requins l’emportent 13-7 sur les Caraïbes.

La victoire est revenue à Kristhiam Linares (1-0) avec deux manches blanches lancées comme releveur, tandis que la défaite est revenue au record de Yeizo Campos (0-1), puni de quatre touchés et quatre coups sûrs en seulement deux tiers de la manche.

A Caracas, les Lions ont remporté les deux victoires sur leur double face aux Tigres de Aragua.

Dans le premier match, les Lions ont organisé une attaque sauvage de 11 touchés lors de la sixième manche, en route vers une victoire de 14-3 sur les Tigers.

À l’attaque, Ericson Leonora 4-2 avec un circuit et trois points produits, Alexander Palma 4-2 avec trois points produits et Romer Cuadrado 3-2 également avec deux points produits.

La victoire est revenue à Jesús Zambrano (1-0) après avoir retiré le seul frappeur qu’il a affronté et profité de la réaction de ses coéquipiers. La défaite est allée à Henry Rodríguez (0-1), qui a été puni de cinq touchés en seulement un tiers de la manche.

Dans le deuxième match de la journée, Andretty Cordero avait une fiche de 2-2 avec deux points produits et Wilfredo Tovar a ajouté un doublé RBI d’un autre à l’appui d’un départ solide de Carlos Quevedo, lors de la victoire 3-0 des Lions contre Los Angeles. Tigres

Quevedo (1-0) a complété cinq manches sans but de cinq coups sûrs pour enregistrer la victoire, et Osmar Morales (1-2) a perdu avec trois points et huit coups sûrs en six manches.

À Valence, les Braves de Margarita et les Cardenales de Lara se sont partagés les victoires dans leur double engagement de matchs ramenés à sept manches.

Au petit matin, Dennis Ortega est allé 3-2 avec un circuit, trois points produits et trois points marqués, Diego Rincones a frappé 4-3 avec un double et trois points produits, et Eguy Rosario a obtenu deux coups sûrs et deux points produits dans la victoire de Los Angeles. Braves 13-6 sur les cardinaux.

Víctor Romero (1-0) a lancé deux manches d’une carrière pour remporter la victoire, tandis que l’inverse est allé au record de Pedro Rodríguez (0-1), après avoir concédé un touché dans son soulagement en un épisode.

Dans le deuxième de la journée, les Cardinals ont riposté avec une victoire retentissante 12-4 sur les Braves, grâce à Carlos Rivero qui a frappé 4-2 avec trois points produits, tandis que Gorkys Hernández et Osman Narval ont chacun contribué trois coups sûrs. avec deux tirages produits.

Vicente Campos (2-0) a lancé 1 2/3 de manches sans permettre à un point de gagner le match, et Kender Villegas (1-1) l’a perdu, secoué avec six touchés et sept coups sûrs en seulement 1 1/3 de manche.

A Barquisimeto, les Águilas del Zulia ont enregistré deux victoires dans leur double engagement contre les Navegantes del Magallanes.

Plus tôt dans la journée, Angel Reyes avait une fiche de 3-2 avec un double et trois points produits, tandis qu’Osleivis Basabe avait trois coups sûrs et un point produit lors de la victoire 4-1 des Eagles sur les Navegantes.

Le relève Marcos Tabata (1-0) a retiré une manche vierge pour remporter le match, et il a été perdu par Elis Jiménez (0-1), après avoir concédé deux points et six coups sûrs en 2 2/3 manches.

Dans le deuxième de la journée, Daniel Brito a frappé 3-2 avec un double et un RBI, José Biceño est allé 3-3 avec une course et Ángel Reyes 2-1 avec un RBI dans la victoire d’Águilas par 3-1 sur les navigateurs.

Danny Rondón (4-1) a remporté la victoire avec un soulagement de deux et une troisième manche sans permettre de points, tandis que le revers revenait à José Rodríguez (2-2), après avoir accordé trois touchés et cinq coups sûrs en deux. chapitres.

Dans la division centrale, les Caribs sont en tête avec une fiche de 13-10, suivis de Leones (12-11), Tigres (10-12) et Sharks (7-14). Dans la division ouest, les Cardinals mènent avec une fiche de 13-9, suivis de Bravos (13-10), Navegantes (12-10) et Águilas (9-13).

Águilas Cibaeñas surpasse Leones et se classe au sommet en République dominicaine

Les Águilas Cibaeñas ont organisé une attaque de sept touchés lors de la même première manche, en route vers une victoire 11-9 ce samedi sur les Leones del Escogido, avec lesquels ils ont égalé pour le sommet de la Ligue dominicaine de baseball professionnel.

Melky Cabrera avait une fiche de 6 en 4 avec un double et deux points produits, Francisco Peña 4-2 avec trois points produits, Arismendy Alcántara 4-2 avec deux points produits et Robel Garcia a ajouté deux coups sûrs et deux points produits pour mener l’attaque furieuse du gagnants.

Le relève Darío Álvarez (2-0) a abandonné une manche pour remporter le match, et Enny Romero (0-2) l’a perdu, après avoir abandonné un seul frappeur à son départ et reçu cinq touchés.

A San Pedro de Macorís, un bon départ de Gabriel Arias a conduit les Tigres de El Licey à une victoire 2-0 sur les Estrellas Orientales.

Arias (2-1) a lancé cinq manches sans but de seulement quatre coups sûrs pour enregistrer la victoire, et Andy Otero (1-1) a perdu après avoir accordé deux points et trois coups sûrs en cinq manches.

Wynton Bernard est allé 2-en-3 avec un circuit en solo et Emilio Bonifacio a eu un simple RBI pour fournir tout le nécessaire en attaque pour les Tigers.

À San Francisco de Macorís, les Gigantes del Cibao ont déchaîné une attaque de 10 coups sûrs, dont quatre circuits, en route vers une victoire écrasante de 10-1 sur les Toros del Este.

Juan Francisco a réussi un circuit de trois points, Moisés Sierra a ajouté un circuit de deux points, tandis qu’Alfredo Marte et Abiatal Avelino l’ont fait sortir du parc seuls pour mener l’attaque explosive des vainqueurs.

Dustin Crenshaw (1-2) a lancé efficacement pendant cinq manches, accordant quatre coups sûrs et un seul point pour la victoire. Le revers est allé au record de James Russell (1-1), puni de trois touchés en une seule manche de travail.

Águilas Cibaeñas et Toros del Este se partagent désormais le sommet avec une note de 15-12, suivis par Gigantes del Cibao (12-12), Estrellas Orientales (12-12), Leones del Escogido (14-15) et Tigres del Licey (10 -quinze).

PORTO RICO

Les Criollos de Caguas ont profité de leur confrontation contre la pire équipe du circuit ce samedi et ont battu la RA12 8-1 pour consolider leur leadership dans la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente.

Jarren Duran est allé 3-en-6 avec deux points marqués, José Miranda a frappé un double RBI d’un point et Vimael Machin et Jonathan Morales ont chacun contribué des simples RBI pour mener l’attaque des vainqueurs.

Tommy Romero (1-0) a complété cinq puissantes manches sans but avec huit fans pour remporter le match. Omar Sánchez (0-2) a pris la perte après avoir accordé deux points et trois coups sûrs en trois manches.

À Mayagüez, les Indios locaux ont balayé un double championnat de matchs réduits à sept manches contre les Atenienses de Manatí pour continuer à chercher les leaders.

Plus tôt dans la journée, TJ Rivera avait une fiche de 3-2 avec un RBI et Kennys Vargas a ajouté un simple RBI d’un autre pour mener les Indiens à une victoire de 3-1 sur les Athéniens.

La victoire est revenue à Antonio Velez (1-0) avec un travail de cinq manches d’une carrière et quatre coups sûrs, et Jason García (0-2) a perdu, après avoir concédé trois touchés et cinq coups sûrs en six manches et un troisième.

Dans le deuxième de la journée, Kennys Vargas a frappé un home run en solo et TJ Rivera a ajouté un simple RBI alors que les Indiens battaient les Athéniens 3-2.

Héctor Hernández (2-0) a eu un début solide de cinq manches de deux points et quatre coups sûrs, et a perdu Tyler Herron (1-2), après avoir concédé trois touchés et quatre coups sûrs en cinq manches.

Caguas mène le circuit avec une fiche de 10-1, suivi de Mayagüez (9-2), Manatí (3-8) et RA12 (0-11).

MEXIQUE

La Ciudad Obregón Yaquis a déclenché une attaque à 12 frappeurs en route vers une victoire écrasante de 10-3 sur les Algodoneros de Guasave en activité dans la Ligue mexicaine du Pacifique.

Jesús Valdez a frappé 5-2 avec quatre points produits, Juan Carlos Gamboa est allé 3-1 avec deux points produits et deux points produits et Roberto López est allé 4-2 avec un point produit et deux points produits pour se démarquer dans l’attaque des Yaquis. .

La victoire est revenue à Carlos Machorro (2-1), avec un soulagement d’une manche et une troisième sans permettre de points, et Thomas Dorminy (3-4) a perdu, après avoir accordé quatre touchés et cinq coups sûrs en cinq manches.

À Los Mochis, Ricardo Serrano a réussi un circuit de trois touchés et Roberto Valenzuela a ajouté un circuit en solo lors de la victoire 8-0 des Sultanes de Monterrey sur les Cañeros.

Romario Gil (2-0) a lancé cinq manches sans but de seulement trois coups sûrs avec cinq fans pour gagner le match, et Marcos Machado (0-2) l’a perdu, puni de sept touchés et cinq coups sûrs en cinq manches.

À Jalisco, Sebastián Elizalde avait une fiche de 2 en 5 avec un circuit et trois points produits, tandis qu’Alexis Wilson avait une fiche de 5-1 avec un double et trois points produits dans la victoire de 10-5 des Tomateros sur les Charros.

Aldo Montes (4-4) a accordé trois ceintures et cinq coups sûrs en cinq manches pour être le vainqueur, tandis que la défaite revenait à Iván Salas (1-1), après avoir accordé deux touchés sans pouvoir sortir de son soulagement.

À Navojoa, Jorge Sesma est allé 3-en-4-3 avec un double et RBI, Josuán Hernández est allé 4-en-3 avec un RBI et Omar Renteria est allé 4-2 avec un RBI, pour mener les Mayos à une victoire. 7-3 sur les Venados de Mazatlán.

Marco Carrillo (5-1) a marqué la victoire avec un travail de cinq manches et deux tiers de trois scores et cinq coups sûrs, tandis que l’inverse est allé au record de Marco Antonio Duarte (3-3), puni de quatre scores et huit coups sûrs en 2 2/3 manches.

À Mexicali, Tristen Carranza a répondu avec un simple RBI en fin de neuvième manche pour mettre les Naranjeros de Hermosillo au sol lors de la victoire 2-1 des Aguilas.

Jake Sánchez (2-0) a attisé deux adversaires dans une manche vierge pour remporter le match, et Fernando Salas (1-1) l’a perdu, après avoir accordé deux points et trois coups sûrs en seulement deux tiers de la manche.

Au deuxième tour, Naranjeros mène avec une note de 13-7, suivi de Guasave (12-8), Mexicali (11-8), Jalisco (11-9), Obregón (10-10), Culiacán (10-10), Mazatlán (10-10), Navojoa (9-11), Monterrey (8-12) et Los Mochis (5-14).