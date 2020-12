26/11/2019 Juan Guaidó avec le porte-parole du Groupe populaire au Sénat, Javier Maroto, et plusieurs députés du PP, Belén Hoyo, Valentina Martínez et José Ignacio Echániz. AMÉRIQUE DU SUD VENEZUELA POLITIQUE INTERNATIONALE PP

Cuca Gamarra, Valentina Martínez, Pablo Montesinos ou Ana Pastor soutiendront cette initiative de l’opposition vénézuélienne

MADRID / LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Les dirigeants du PP soutiendront ce samedi la consultation populaire promue par le chef de l’opposition et actuel président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó, contre la “farce” électorale de Nicolás Maduro, comme l’a avancé le chef de l’Internationale du parti à Europa Press, Valentina Martinez.

De cette manière, des membres de la direction du PP, des députés et des sénateurs se joindront à cet appel samedi en provenance de différentes villes espagnoles. Ainsi, la porte-parole parlementaire au Congrès, Cuca Gamarra, sera à Logroño, le secrétaire adjoint à la communication, Pablo Montesinos, la soutiendra depuis Malaga; la secrétaire adjointe à la politique sociale, Ana Pastor, se joindra à Pontevedra; et Martínez le fera depuis la Puerta del Sol à Madrid avec d’autres responsables du parti.

“Le PP, en tant que parti, va absolument soutenir cette consultation populaire. Des fonctionnaires, des sénateurs et des députés du parti soutiendront cette initiative samedi”, a assuré Martínez, ajoutant que les promoteurs veulent placer des tableaux d’évaluation dans presque tous les provinces d’Espagne.

ÉLECTIONS DE DIMANCHE, “A FARCE”

Martínez a souligné que ce mercredi plusieurs membres de l’Assemblée nationale vénézuélienne en exil avaient remis au PP une déclaration écrite et un rapport dans lequel ils condamnaient la “fraude électorale” du 6 décembre au Venezuela. En outre, ils ont invité les parlementaires espagnols à assister au processus de participation citoyenne qui s’est déroulé du 7 au 12 décembre en tant qu’observateurs.

“Il s’agit de donner une voix et un soutien aux démocrates qui sont là en disant qu’ils n’abandonnent pas”, a-t-il souligné. Cela dit, il a souligné que ce ne peut pas être l’ancien président José Luis Rodríguez Zapatero qui “a le dernier mot”. “L’Espagne n’est pas Zapatero”, a-t-il souligné, pour ajouter que les propos de l’ancien directeur général “détruisent” l’opposition vénézuélienne.

À ce stade, il a rappelé que le Groupe populaire avait déjà demandé la comparution au Congrès de la ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, afin de clarifier la position du gouvernement espagnol parce que << cela n'a été clair pour personne dans la UE".

“En quelle qualité se rendait-il à ce voyage? Nous devons comprendre ce qui se passe avec Zapatero au Venezuela parce que cela n’a aucun sens logique”, a-t-il déclaré. Selon lui, l’ancien président défend les postulats de Podemos, qui est le parti qui “commande la politique étrangère en Espagne”. “L’agenda de Zapatero est l’agenda de Pablo Iglesias”, a-t-il déclaré à Europa Press.

LES QUESTIONS DE LA CONSULTATION

Martínez, qui est également un porte-parole étranger au Congrès, a indiqué que cette consultation veut visualiser que les élections de dimanche au Venezuela ont été une “farce” et a indiqué que “le meilleur taux de participation n’atteint pas 20%”.

En outre, il a souligné que l’UE elle-même a déclaré que ces élections “ne répondent à aucune des normes démocratiques minimales” et sont un “vrai non-sens”. “Ils ont été appelés par un homme qui a des crimes contre l’humanité comme le prétendent les Nations Unies”, a-t-il proclamé.

Le PP a rappelé que le but de cette consultation est de poser aux citoyens les trois questions suivantes. En premier lieu: “Demandez-vous la cessation de l’usurpation de la présidence par Nicolás Maduro et appelez-vous à des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et vérifiables?”

En outre, il demande: “Rejetez-vous l’événement du 6 décembre organisé par le régime de Nicolás Maduro et demandez-vous à la communauté internationale de l’ignorer?”; et “Ordonnez-vous que les mesures nécessaires soient prises devant la communauté internationale pour activer la coopération, l’accompagnement et l’assistance qui nous permettent de sauver notre démocratie, de faire face à la crise humanitaire et de protéger le peuple des crimes contre l’humanité?”