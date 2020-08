MADRID, 30 août (EUROPA PRESS) –

La coordinatrice nationale de Vente Venezuela et membre de l’opposition María Corina Machado s’est distancée du plan d’unité proposé par le chef de l’opposition et président de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó, comprenant que certaines de ses dernières décisions ont abouti à un «fiasco» et après l’accusez de maintenir un dialogue avec le gouvernement vénézuélien «derrière le dos» du pays.

« Vous n’avez pas nié (…) un gouvernement partagé qui était et est inacceptable, ainsi qu’incohérent », a dénoncé Machado dans une circulaire publiée sur son compte Twitter après sa rencontre avec Guaidó. « Inutile de dire, la décision d’incorporer d’anciens députés chavistes à l’Assemblée nationale qui, finalement, ont atteint leur objectif: finir d’imploser leur opération », a-t-il déploré.

L’opposant a également regretté d’avoir changé la voie proposée en 2019 pour obtenir le départ du gouvernement vénézuélien et que les opportunités qui se sont présentées en cours de route aient été perdues. «Le pays vous a confié une tâche que vous n’avez pas pu ou voulu accomplir», lit-on dans le texte posté sur les réseaux sociaux de Machado.

Les propos de Machado ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Su Vente Venezuela est un mouvement qui rassemble une capacité de rassemblement importante, notamment parmi les citoyens qui ont quitté le pays en raison de la crise, et ses propos suggèrent une certaine tension entre les rangs de l’opposition vénézuélienne au président, Nicolás Maduro.

Machado a expliqué que le président en charge envisage de mener une nouvelle consultation pour les Vénézuéliens qui, à son avis, avaient déjà été consultés lors du plébiscite du 16 juillet 2017, et a souligné que l’option pour le Venezuela est une « opération de paix et de stabilisation «

« Ma position est de faire face à chaque manœuvre de diversion, bien qu’elle se déguise en unité, et c’est ce que je vais faire », a déclaré Machado, qui a averti que le régime vénézuélien ne sortirait pas avec des votes et a souligné que Guaidó avait « 120 jours à faire. faire ce qui n’a pas été fait depuis 17 mois. »

Machado a critiqué des décisions spécifiques de Guaidó, telles que l’entrée controversée de l’aide humanitaire au Venezuela au plus fort de son soulèvement contre Maduro en février de l’année dernière. « Loin d’être une opération de préparation stricte et d’engagement élevé (…) c’est devenu un fiasco », a-t-il reproché.

« Oui, il existe une proposition alternative pour parvenir à la libération du Venezuela. Cette voie nécessite la mise à l’échelle et la coordination des forces internes et externes dans une stratégie solide. Avec un leadership fiable soutenu par l’esprit libertaire et inflexible des Vénézuéliens. Rendons-le concret immédiatement » , conclut l’opposition.

GUAIDÓ, POUR L’UNITÉ

Dans un message ultérieur sur son compte Twitter, Guaidó a réitéré son appel à l’unité nationale, sans évoquer la consultation avec Machado.

« L’unité autour des puissances légitimes, avec le soutien du peuple et de la communauté internationale. Il n’y a pas d’autre voie », a-t-il dit.

« Mon devoir est de construire cette unité pour sortir de la dictature. Quiconque croit pouvoir y parvenir seul ou légitimer une fraude, aide Maduro », a-t-il conclu.