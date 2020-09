Le président Maduro annonce également jusqu’à huit changements dans son cabinet



Le chef de l’opposition, Juan Guaidó, affirme qu’il ne se présentera pas pour « fraude » électorale

MADRID, 2 sept. (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a expliqué ce mardi que la grâce de plus d’une centaine de membres de l’opposition était due à l’intérêt de « faire avancer le dialogue » et « de créer les conditions permettant la plus large participation électorale. », face aux parlementaires du 6 septembre prochain.

«Pour avancer dans la création de la confiance, vous faites la paix avec votre ennemi», a-t-il dit, paraphrasant le leader et activiste indien Mahatma Gandhi. « Je veux la paix, je veux la démocratie pour le Venezuela, je veux la participation », a-t-il insisté.

Maduro a indiqué que cette décision avait été prise même en sachant que le président des États-Unis, Donald Trump, avait approuvé un plan pour le tuer.

« Je n’exagère pas, ils essaient de déplacer un groupe de snipers, ou d’acheter des snipers au Venezuela pour me tuer », a déclaré le président vénézuélien, qui a demandé un vote de confiance pour ceux qui ont été « indignés » par la grâce.

« Je demande votre compréhension. Je sais ce que je fais et je demande votre soutien. Je demande la compréhension de tout le pays pour ce chemin de paix », a fait remarquer Maduro.

« J’en appelle aux pouvoirs présidentiels que j’ai. Je suis un guerrier, je ne suis pas un faible, je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un traître et je mène mes batailles au nom du peuple. J’assume ma responsabilité du décret de grâce! Je crois en la paix et dans le dialogue!, a-t-il souligné.

Dimanche dernier, le gouvernement du Venezuela a annoncé la grâce par décret de plusieurs opposants, dont plusieurs députés, dans le but de « promouvoir la réconciliation nationale et la recherche de la paix ».

« Nous avons tous le droit d’être ou non candidats au Parlement national, il n’y a donc pas de type de conditionnement dans l’établissement du décret et la participation ou non à la manifestation électorale », a déclaré le ministre de la Communication et de l’Information du Venezuela, Jorge Rodríguez .

CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE DE MADURO

Le président Maduro a également annoncé lors de sa comparution aujourd’hui devant les caméras de Venezolana de Televisión, que huit de ses ministres quitteraient leurs fonctions et se présenteraient aux parlementaires en décembre, dont le ministre Rodríguez.

« Il y a un groupe de ministres qui ont été sollicités par les régions et qui sont prêts à aller à la bataille électorale et comme établi par la Constitution, ils doivent se retirer trois mois avant, soit le 5 septembre », a-t-il expliqué.

Outre Rodríguez, les ministres des Communes, Blanca Eckaout; des sports, Pedro Infante; des femmes, Asia Villegas; du développement minier, Gilberto Pinto; de l’agriculture urbaine, Gabriela Peña; des peuples autochtones, Aloha Núñez; et services pénitentiaires, Iris Varela.

Maduro a indiqué que ses remplaçants seront annoncés vendredi prochain.

GUAIDÓ AFFIRME QU’IL NE SE SOUMETERA PAS À LA «FRAUDE» ÉLECTORALE

Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a insisté ce mardi sur son idée de ne pas participer à la « fraude » et a insisté sur le fait que la seule « issue » est de former un gouvernement d’urgence qui « rétablit la démocratie » dans le pays pour » générer des élections libres et équitables. «

A travers les réseaux sociaux, le leader de l’opposition a indiqué que les députés libérés après la grâce de Maduro avaient été emprisonnés sans avoir commis aucun crime, ce qui montre, a-t-il dit, «la persécution contre l’Assemblée nationale».

Après avoir pris connaissance du décret de grâce de Maduro il y a quelques jours, Guaidó a remis en question les bonnes intentions du président du Venezuela et a assuré qu’avec ces libérations, « une longue liste de prisonniers politiques et persécutés était reconnue ».

Pour Maduro, les pardons tentent «d’essayer de légitimer les manœuvres du moment», en l’occurrence la «farce» des élections, «une farce qui est vaincue au niveau juridique, politique, populaire et international. C’est un piège et nous n’allons pas tomber », dit-il.

Guaidó a appelé une fois de plus à l’unité des détracteurs de Maduro à un moment où le bloc de l’opposition semble s’effondrer, comme l’ont montré les récentes critiques à son encontre de dirigeants de l’opposition tels que Henrique Capriles et María Corina Machado.