MADRID, 22 sept. (EUROPA PRESS) –

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a réaffirmé lors d’une conversation téléphonique avec le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaidó, le soutien de l’administration Donald Trump pour ses efforts « jusqu’à ce que la liberté soit rétablie » au Venezuela.

Pence et Guaidó ont rapporté ce « grand appel » dans leurs réseaux sociaux respectifs, selon les mots du vice-président nord-américain. « Les Etats-Unis sont du côté du président Guaidó et du peuple vénézuélien, amoureux de la liberté », a déclaré Pence, qui a conclu son message par quelques mots en espagnol: « Nous sommes avec vous ».

Pour sa part, le président autoproclamé en charge du Venezuela a été « reconnaissant » à Trump et Pence pour le « ferme soutien » dont ils ont fait preuve l’année dernière. « Nous devons protéger le peuple vénézuélien », a déclaré le chef de l’Assemblée nationale.

Parmi les sujets abordés figurent les « crimes contre l’humanité » identifiés par une mission d’enquête des Nations Unies et les accusations de « terrorisme et de trafic de drogue » contre le gouvernement de Nicolás Maduro. Ils ont également évoqué « la nécessité d’agir ensemble pour mettre fin à cette tragédie le plus rapidement possible », selon Guaidó.

Les États-Unis reconnaissent Guaidó comme le président légitime du Venezuela, au détriment de Maduro, et soutiennent sa critique des élections législatives prévues le 6 décembre prochain, auxquelles la plupart des partis d’opposition au Chavisme ne participeront pas.