MADRID, 17 sept. (EUROPA PRESS) –

Le premier tribunal spécial de première instance chargé des fonctions de contrôle du Venezuela a prononcé ce mercredi une détention préventive pour le présumé espion américain capturé dans l’État de Falcón, accusé d’être impliqué dans des projets de sabotage de l’industrie pétrolière et du réseau électrique du pays. Caraïbes.

Outre l’espion présumé, identifié comme Matthew John Heath, une détention préventive a également été établie pour sept autres personnes, dont Darwin Urdaneta et Marco Garcés, également détenus à Falcón pour leur complicité avec Heath.

Plus précisément, selon un communiqué publié par la Cour suprême de justice du Venezuela via le réseau social Facebook, ces personnes ont participé à des «tâches logistiques» pour transporter l’Américain par voie terrestre de la zone frontalière du Paraguachón, à Zulia, à la ville de Punto Fijo, à Falcón. Ils sont accusés d’avoir commis des crimes de terrorisme, de trahison contre la patrie et de trafic d’armes et de munitions.

L’espion présumé, soi-disant un militaire, a mené ses actions « avec le soutien de l’armée et des civils », a rapporté lundi le procureur général vénézuélien Tarek William Saab. C’est « une nouvelle action d’agression contre le Venezuela avec la participation américaine », a-t-il ajouté.

Vendredi dernier, le ministère public a été informé de la planification d’activités d’espionnage et de sabotage par des agents américains et des collaborateurs vénézuéliens.

Ces citoyens avaient prévu de faciliter l’entrée d’agents américains sur le territoire vénézuélien via la Colombie pour obtenir des informations stratégiques sur la raffinerie d’Amuay. Le but ultime était « de promouvoir des activités qui nuisent au service électrique national et à l’industrie pétrolière ».

Selon le procureur général vénézuélien, un trafic de drogue illicite de la Colombie vers Aruba était également prévu depuis le sol vénézuélien.

Le citoyen américain n’avait pas de passeport avec un timbre d’entrée au Venezuela et n’en avait qu’une photocopie cachée dans sa chaussure. Heath était celui qui portait le téléphone satellite, qu’il refuse de déverrouiller.

Il avait également en sa possession des photographies d’installations pétrolières et militaires à Zulia et Falcón et une pièce de monnaie qui le relie à l’Agence centrale de renseignement américaine, la CIA.