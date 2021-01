López-Gatell a expliqué le système Ventanillas de Salud (Vidéo: Gouvernement du Mexique)

Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a parlé du programme Fenêtres de santé, une initiative du gouvernement fédéral qui opère aux États-Unis depuis près de 20 ans et qui vise à détecter et répondre aux besoins de santé des Mexicains qui vivent dans ce pays et n’ont guère accès aux services de santé.

Lors d’une question expresse lors de la conférence de l’après-midi du mardi 5 janvier, l’épidémiologiste a déclaré que les deux Ministère de la Santé (SSa) et Ministère des relations extérieures (SRE) Ils recherchent un moyen de vacciner les Mexicains vivant aux États-Unis contre le COVID-19.

Dans un premier temps, pour définir le phénomène à assister, l’épidémiologiste de l’UNAM reconnu que les compatriotes mexicains vivant aux États-Unis se comptent par millions, mais il existe des organisations civiles chargées d’identifier les besoins et de les canaliser avec d’autres organisations ou organes chargés de fournir les services requis.

López Gatell montre un vaccin contre le COVID-19 (Photo: . / Edgard Garrido)

En fait, le Dr López-Gatell a affirmé avoir travaillé pendant des années avec l’une de ces organisations. Il a également mentionné que dans ce cas, le responsable de la prestation du service serait le programme Ventanillas de Salud.

“Ventanillas de Salud est un programme du gouvernement mexicain qui opère aux États-Unis” avec une présence dans les 50 consulats mexicains depuis 2002, qui a la collaboration des secrétariats dirigés par Jorge Alcocer et Marcelo Ebrard, puisque les fonds avec lesquels il opère sont ceux de la SSa et Ils sont gérés par le SRE où les consulats contractent des services pour mettre des modules de travailleurs dans le secteur de la santé qui, principalement, sont consacrés aux activités de prévention.

Ce ne sont pas des cabinets de médecins, mais des unités de prévention

La population migrante a difficilement accès aux services de santé (Photo: . / Daniel Becerril)

De telle sorte que les relations extérieures voient la probabilité que le gouvernement américain ou une ONG puisse fournir les vaccins dont les gens ont besoin en tant qu’immigrants dans ce pays. Il a également expliqué que “Cela ne s’est pas concrétisé car ce sont les gouvernements nationaux qui coordonnent la distribution des vaccins sur leurs territoires”De telle sorte qu’il est nécessaire d’instaurer un large dialogue lors des négociations qui pourrait matérialiser la vaccination des migrants mexicains aux États-Unis.

“En ce sens, il devrait être clair que le vaccin acheté par le gouvernement mexicain ne peut pas être transporté aux États-Unis.”, il a fait référence, et a expliqué que cela est plutôt dû à des protocoles de santé et de qualité.

Pendant ce temps, le voyage de vaccination continue sa progression au Mexique, Seulement ce mardi, 4057 vaccins ont été appliqués et un total de 48236. Ces injections ont commencé à être appliquées le 24 décembre après l’arrivée du premier lot à l’aéroport international de Mexico.

Le vaccin aux États-Unis est géré, comme toutes les nations du monde, par le gouvernement (Photo: . / Dado Ruvic)

Compte tenu de cela, López-Gatell a précisé qu’il s’agit de la première dose du vaccin Pfizer, qui nécessite deux applications. “Dans 21 jours, les personnes vaccinées recevront leur deuxième dose et cela se poursuivra” avec la journée en faveur du reste du personnel de santé.

À lui seul, le SRAS-CoV-2 poursuit son avancée au Mexique, car il a laissé une trace de 1466490 cas confirmés cumulés et 128822 décès. Cela signifie qu’au cours des dernières 24 heures, 11 271 nouvelles infections et 1 065 décès ont été intégrés.

Ces données se réfèrent à une augmentation de la courbe épidémiologique, pour laquelle José Luis Alomy, Directeur de l’épidémiologie, a rappelé l’importance du confinement et des mesures sanitaires pour ralentir le rebond de la maladie arrivée au Mexique en février 2020.

