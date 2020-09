Il se passe quelque chose de funky dans les nuages ​​de Vénus. Les télescopes ont détecté des concentrations inhabituellement élevées de la molécule phosphine – un produit chimique puant et inflammable généralement associé aux excréments, aux pets et à l’activité microbienne en décomposition – dans une couche atmosphérique bien au-dessus de la surface brûlante de la planète.

La découverte est curieuse car ici sur Terre, la phosphine est essentiellement toujours associée aux êtres vivants, soit en tant que sous-produit des processus métaboliques, soit de la technologie humaine comme les fumigants industriels et les laboratoires de méthamphétamine. Bien que toxique pour de nombreux organismes, la molécule a été désignée comme une signature potentiellement sans ambiguïté de la vie car elle est si difficile à réaliser par une action géologique ou atmosphérique ordinaire.

Enveloppée de nuages ​​d’acide sulfurique et possédant des pressions de surface oppressives et des températures suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb, Vénus est un monde infernal. Mais la couche nuageuse particulière où la phosphine est présente se trouve être relativement douce, avec beaucoup de soleil et une pression et une température atmosphériques semblables à celles de la Terre. Les résultats devront être soigneusement vérifiés par la communauté scientifique. Pourtant, ils semblent susceptibles de susciter un regain d’intérêt pour l’exploration de notre planète sœur voisine.

Un mystère moléculaire

«C’est une découverte vraiment déconcertante car la phosphine ne rentre pas dans notre conception des types de produits chimiques qui devraient être dans l’atmosphère de Vénus», déclare Michael Wong, astrobiologiste à l’Université de Washington. Le planétologue Sanjay Limaye de l’Université du Wisconsin – Madison est d’accord. «En fin de compte, nous ne savons pas ce qui se passe», dit-il. (Ni Wong ni Sanjay n’ont été impliqués dans le travail.)

Après le soleil et la lune, Vénus est l’objet le plus brillant visible à l’œil nu dans le ciel terrestre. Pendant des milliers d’années, les gens ont raconté des histoires sur le joyau scintillant qui est apparu au lever et au coucher du soleil. L’éclat de Vénus est ce qui l’a rendu attrayant pour Jane Greaves, radio-astronome à l’Université de Cardiff en Angleterre. Elle concentre généralement son attention sur les systèmes planétaires nouveau-nés lointains, mais voulait tester ses capacités d’identification moléculaire sur des mondes dans notre arrière-cour cosmique.

En 2017, Greaves a observé Vénus avec le télescope James Clerk Maxwell (JCMT) sur le Mauna Kea à Hawaï, à la recherche de motifs de lignes ressemblant à des codes à barres dans le spectre de la planète qui indiqueraient la présence de différents produits chimiques. Ce faisant, elle a remarqué une ligne associée à la phosphine. Les données suggèrent que la molécule était présente à environ 20 parties par milliard dans l’atmosphère de la planète, une concentration entre 1 000 et un million de fois plus élevée que celle de l’atmosphère terrestre. «J’ai été stupéfait», dit Greaves.

La phosphine est une molécule relativement simple contenant un atome de phosphore et trois atomes d’hydrogène. Il est connu pour puer l’ail ou le poisson pourri, mais au moment où il atteint des concentrations où les humains peuvent le sentir, il est susceptible de causer des lésions pulmonaires. Dans l’épisode pilote de la série Breaking Bad, le personnage de Walter White prépare du gaz phosphine pour assommer deux assaillants qui le menacent.

Pourtant, fabriquer la substance n’est pas aussi facile que ce que l’on voit à la télévision. Le phosphore et l’hydrogène «se détestent», dit Clara Sousa-Silva, astrophysicienne moléculaire au Massachusetts Institute of Technology et co-auteur d’une étude rapportant la découverte de la phosphine. «L’hydrogène a beaucoup mieux à faire, et le phosphore préfère se lier à l’oxygène. Mais si vous leur jetez suffisamment d’énergie, ils peuvent se rassembler et être stables dans certains environnements. »

Les géantes gazeuses Jupiter et Saturne contiennent de la phosphine car elles ont des intérieurs chauds où il peut être énergétiquement favorable de produire la molécule. L’atmosphère de serre de Vénus, en revanche, est pleine de produits chimiques contenant de l’oxygène, comme le dioxyde de carbone, qui absorberaient normalement le phosphore de la phosphine. Que la molécule soit présente à n’importe quel niveau, sans parler des quantités que Greaves voyait, était un véritable grattoir.

Pendant ce temps, Sousa-Silva a construit sa carrière autour de l’étude de la phosphine – elle utilise le pseudonyme @DrPhosphine sur Twitter – en prédisant comment elle pourrait apparaître dans l’atmosphère d’une exoplanète extraterrestre lointaine. «Je considérais ces mondes exotiques à des années-lumière – les super-Terres, les planètes tropicales, les planètes des eaux usées», dit-elle. «Et tout le temps, c’était juste ici à côté.

Les chercheurs et leurs collègues ont fait des observations de suivi de Vénus avec le plus puissant Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) au Chili l’année dernière, détectant à nouveau la signature atmosphérique de la phosphine. Ils ont ensuite tenté de trouver toutes les raisons possibles de l’existence de cette étrange molécule, y compris l’activité volcanique, les éclairs et même les météorites se décomposant dans l’atmosphère de la planète. «Je pense que les meilleurs itinéraires que nous avons pu trouver n’ont pas été multipliés par un facteur d’environ 10 000», dit Greaves.

Bien sûr, il pourrait y avoir des voies supplémentaires pour fabriquer de la phosphine que l’équipe n’a pas encore envisagées. Mais après avoir épuisé leur imagination à la recherche d’explications abiotiques, les chercheurs se sont sentis obligés de reconnaître une autre possibilité dans leur article, qui est apparu aujourd’hui dans Nature Astronomy: la molécule pourrait être fabriquée par la vie sur Vénus, tout comme la vie est la principale manière dont elle se manifeste sur Terre.

La vie dans les nuages

Les astrobiologistes sont depuis longtemps amoureux de Mars, une planète sèche et rocheuse dont les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Plus récemment, ils sont devenus frappés par la lune par des mondes glacés et potentiellement habitables dans le système solaire externe, tels que le satellite émettant des geysers de Saturne Encelade et la lune océanique de Jupiter, Europa. Mais malgré ses inconvénients, Vénus n’a pas été entièrement négligée par les scientifiques spéculant sur les demeures extraterrestres de la vie.

De 50 à 60 kilomètres au-dessus de la surface vénusienne, il existe une couche atmosphérique avec une pression égale à celle du niveau de la mer sur Terre et des températures comprises entre zéro et 50 degrés Celsius. Sinon pour les nuages ​​d’acide sulfurique, on pourrait appeler cette couche «hospitalière». Même ainsi, il existe des organismes terrestres qui toléreront avec plaisir ces conditions extrêmement acides dans les sources chaudes ou d’autres environnements. Cette région relativement clémente est précisément l’endroit où la phosphine a été trouvée.

Depuis les années 1960, les astronomes ont également remarqué que les nuages ​​de Vénus ne reflètent pas autant la lumière ultraviolette du soleil qu’ils le devraient: un élément inconnu dans l’atmosphère semble absorber préférentiellement cette lumière. Cette observation a conduit les regrettés astrobiologistes Harold Morowitz et Carl Sagan de proposer que les organismes photosynthétiques gourmands en énergie pourraient être les coupables. Pendant ce temps, d’autres chercheurs n’ont jamais cessé de chercher des explications abiotiques alternatives. Des preuves récentes suggèrent que la planète est toujours géologiquement active. Et un modèle publié plus tôt cette année a montré que Vénus pourrait avoir eu un océan pendant près de trois milliards d’années – un océan qui a disparu il y a seulement quelques centaines de millions d’années. On peut imaginer que la vie aurait pu surgir sur Vénus alors que notre monde frère ressemblait beaucoup plus à la Terre, ne prenant son envol que lorsque l’effet de serre incontrôlé rendait la surface de la planète inhabitable.

«J’ai toujours pensé qu’il était aussi plausible d’avoir la vie dans les nuages ​​de Vénus que de la trouver dans le sous-sol de Mars», déclare David Grinspoon, astrobiologiste au Planetary Science Institute, qui n’a pas participé à l’étude. «Chacun est un environnement qui pourrait être habitable mais qui n’est pas garanti.»

Pourtant, un cas presque tout aussi valable peut être fait pour que les nuages ​​de Vénus soient hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Des microbes ont été trouvés flottant dans l’atmosphère terrestre, mais aucun n’y passe exclusivement son cycle de vie. Tous doivent finir par atterrir, et la surface de Vénus semble trop inhospitalière pour constituer un bon réservoir.

La région vénusienne considérée est également 50 fois plus aride que le désert d’Atacama au Chili, l’endroit le plus sec de notre planète. Et s’il est vrai que les êtres vivants ont trouvé de bons moyens de prospérer dans des environnements aqueux teintés de traces d’acide sulfurique, les conditions sur le jumeau maléfique de la Terre inversent essentiellement cette formule: sa couche nuageuse est principalement de l’acide sulfurique avec juste un peu d’eau.

Vénus revisitée

Vénus reste un lieu sous-exploré. «Bien qu’il s’agisse littéralement de la planète voisine, de nombreux mystères doivent encore être résolus», dit Wong. Afin d’exclure toutes les explications non vivantes de la création de la phosphine, les chercheurs devront en apprendre beaucoup plus sur la planète elle-même, y compris sa chimie, sa géologie et sa physique atmosphérique, ajoute-t-il.

Un autre problème pourrait être la détection de la phosphine elle-même. Des ondulations bruyantes qui rendent la résolution d’une ligne particulière quelque peu difficile sont superposées au spectre de Vénus dans les données de l’équipe. Ces structures ondulées pourraient imiter une signature phosphine, explique Bruno Bézard, spectroscopiste à l’Observatoire de Paris. « Je ne vois pas d’argument solide pour dire que ce n’est pas une ondulation », dit-il.

Greaves rétorque que les chances de trouver le même signal en utilisant deux installations distinctes, JCMT et ALMA, sont statistiquement faibles. Néanmoins, elle et ses collègues espèrent faire des observations supplémentaires à d’autres longueurs d’onde, comme l’infrarouge, pour tester davantage leurs premiers résultats. Faire des cartes à plus haute résolution de l’endroit où la phosphine apparaît et voir si elle présente un type de variation saisonnière pourrait également aider à la lier à des processus biologiques.

À bien des égards, la découverte inattendue semble analogue à l’annonce de 1996 d’une vie microscopique potentielle dans une ancienne météorite martienne appelée Allan Hills 84001. Outre des structures qui ressemblaient à des bactéries fossiles, l’échantillon contenait une forme inhabituelle de fer. cristaux qui semblaient identiques à ceux produits par les créatures microbiennes sur Terre. Il a fallu de nombreuses années aux chercheurs pour trouver une explication inorganique à ces cristaux.

Bien que la vie n’ait pas été une explication dans ce cas, «tout le monde a pensé:« Eh bien, pourquoi pas? », Dit Grinspoon. «Tout ce que nous savons sur Mars est conforme à cette possibilité. Cela a conduit à un énorme mouvement et a catalysé l’astrobiologie en tant que domaine.

La découverte de la phosphine pourrait jouer un rôle similaire pour amener les scientifiques planétaires à accorder plus d’attention à Vénus. Ces dernières années, il y a déjà eu un contingent de chercheurs réclamant plus de missions sur notre planète sœur. La Russie a proposé d’envoyer sa mission Venera-D, qui comprendrait un orbiteur et un atterrisseur, sur Vénus dès 2026. L’Agence spatiale européenne a également le vaisseau spatial EnVision sur sa planche à dessin, et il pourrait atteindre son objectif dans la prochaine décennie.

La NASA étudie actuellement des propositions de financement pour deux missions Venus différentes dans le cadre de son programme Discovery: le VERITAS en orbite et le DAVINCI +. Ce dernier piloterait la première sonde à travers l’atmosphère de Vénus depuis les ballons soviétiques Vega de 1984. Une sélection est attendue l’année prochaine.

Chacun de ces efforts, ainsi que des observations supplémentaires à l’aide de télescopes sur Terre, pourrait aider à renforcer ou à affaiblir les arguments en faveur de la phosphine sur Vénus. D’ici là, nombreux sont ceux sur le terrain qui réserveront sans doute leur plein jugement. «C’est très spéculatif de dire qu’il y a de la vie sur Vénus», dit Wong. « Mais il est également spéculatif de dire qu’il ne peut certainement pas y avoir de vie sur Vénus. »

Pour sa part, Sousa-Silva espère que le reste de la communauté scientifique soumettra ses méthodes et ses conclusions ainsi que celles de ses collègues à un examen rigoureux. « Je suis convaincu que nos modèles et la réduction des données sont bons, mais je suis toujours sceptique », dit-elle. «Je m’attends à ce que le monde vienne signaler les erreurs que j’ai commises.»

De tels débats sont importants pour la science car des énigmes similaires vont se dérouler chaque fois que quelqu’un revendique des preuves de la vie sur une planète de notre système solaire ou au-delà, dit Sousa-Silva. «Je pense qu’il est très difficile de prouver quelque chose comme ça», ajoute-t-elle. «Nous avons un désir inné de trouver la vie, puis nous avons nos propres esprits rationnels qui disent:« Rien de tout cela n’est une preuve suffisante. »Nous ne voulons pas être seuls, mais nous voulons aussi ne pas nous tromper. Parfois, ces deux choses sont difficiles à faire coexister.