Verónica Castro a annoncé sa retraite après le scandale de son mariage présumé avec Yolanda Andrade (Photo: Capture d’écran / Televisa)

Consterné, pensif et avec des sentiments en surface, Verónica Castro a révélé le conflit qu’elle avait eu avec Valeria Liberman il y a plus de 15 ans et pour celle qui s’éloigne de ses petits-enfants plus âgés, les enfants de Cristian Castro, qui lui manque plus que jamais.

La première actrice a précisé il y a une semaine la distance qu’elle a avec ses petits-enfants Mikhail et Simone, procréés par Cristian Castro et Valeria Liberman lors du mariage entre 2004 et 2009, et qu’il n’a pas revu depuis une dizaine d’années en raison de la relation difficile qu’il a créée depuis le début avec les femmes argentines.

Depuis son compte Instagram, la protagoniste de plusieurs mélodrames mexicains a célébré Mikhail pour ses 13 ans et lui a consacré un message émouvant: «Je ne perds pas espoir de te serrer dans mes bras. Je t’aime, Tita. Joyeux anniversaire amour”.

Quelques jours après cette démonstration d’amour envers l’un de ses petits-enfants, Verónica Castro a parlé de sa relation avec ses petits-enfants plus âgés et Il a souligné que la communication avec Valeria Liberman a toujours été compliquée en raison de son caractère.

“Oui ça fait mal, ça fait très mal (être loin de leurs petits-enfants de 13 et 15 ans, respectivement). Cela me donne beaucoup de courage dans la durée, car on ne sait pas ce qui pourrait arriver demain, comment si l’un d’eux part et ne vous laisse plus aucune chance à quoi que ce soit », a-t-il commenté dans une interview avec Pati Chapoy sur l’émission Ventaneando.

Castro a mentionné qu’il ne savait pas comment aborder les mineurs, car il n’avait pas de très bonnes relations avec celle qui était l’épouse de son fils aîné il y a plus de 10 ans.

«Elle est très impolie. C’est une femme très impolie“, La” Reine des telenovelas “considérée était franche, qui a donné plus de détails sur un combat très fort qu’elle a eu avec Liberman, qui avait un grand ressentiment.

«Une fois, il a failli frapper sa mère et lui a parlé très laid le jour de la demande de mariage de Cristian. Ce jour-là, je l’ai grondée très fort, j’ai dit: “ Je ne veux pas que vous donniez de mauvais exemples à mon fils ou à ceux qui vont être mes petits-enfants, alors ne manquez plus de respect à votre mère car c’est comme si je vous manquais. moi ou n’importe quelle mère, alors ne lui crie plus dessus comme ça », se souvient la mère de Cristian Castro.

Verónica a admis que ce conflit avait diminué la relation entre les deux dès le début: “Elle s’est énervée, elle s’est retournée pour me voir avec beaucoup de haine et plus tard j’ai découvert qu’elle avait fait des choses très horribles quand son père est mort.”

«C’est une personne laide, je suis vraiment désolé de le dire parce que ce sont mes petits-enfants et je sais que ça va faire mal parce qu’elle est leur mère, mais elle m’a très mal traité, elle a fait des choses très laides et avec elle je ne veux même pas avoir à moitié gros plan. Je me suis mis sur la natte avec mes petits-enfants, mais pas avec elle car elle a fait beaucoup de mal à sa mère, à son père, à moi et à mon fils tout », la comédienne qui s’apprête à retourner au cinéma avec son autre fils était bouleversante , Michelle Castro.

Le célèbre Mexicain a avoué que Cristian pouvait voir les enfants soit par appel vidéo lorsqu’il est en tournée, soit physiquement, mais sous surveillance pour éviter des problèmes juridiques.

Son attitude a changé quand elle a parlé de sa petite-fille Rafaella et de sa mère, avec qui elle entretient un lien complètement différent, elle est donc très proche d’elle: “Il y a une très belle relation, sa mère est très intelligente.”

PLUS SUR CE SUJET

“C’est ainsi que la pandémie m’a amenée”: Verónica Castro a assuré que la quarantaine lui avait apporté la vieillesse

Verónica Castro revient au cinéma avec une image méconnaissable et par la main de Gerardo Gatica

Le jour où Diego Maradona a réussi à rencontrer Verónica Castro et a “payé” avec une interview avec Televisa