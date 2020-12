Verónica Castro et Socorro Castro (Photo: Instagram @vrocastroficial)

Le 24 avril, la mère de la célèbre actrice et animatrice de télévision mexicaine Verónica Castro est décédée à Mexico. Socorro Castro Alba, également mère du producteur José Alberto Castro, est décédée à l’âge de 85 ans après avoir présenté des complications rénales et avoir été hospitalisée.

Après la mort de sa mère, Verónica a développé une gêne et les conditions chroniques qui l’affligent, telles que l’arthrite, se sont aggravées: «Ma bile s’est répandue, j’étais très moche. Toutes mes articulations me faisaient mal, beaucoup d’arthrite. Des choses très laides », a déclaré l’actrice dans une interview avec Pati Chapoy. Il a également raconté que la situation n’a pas été différente pour Cristian, qui a eu du mal à surmonter la mort de sa grand-mère.

Suite à ce décès, l’actrice et animatrice a décidé de mettre à jour son testament. Auparavant, Mme Socorro Castro Alba était l’héritière des biens que Verónica avait stipulés dans le document. “J’ai dû changer les choses, je l’ai fait à nouveau”, a déclaré l’actrice. Qui a également accepté de se sentir calme et capable de «mourir en paix».

La mort de la grand-mère de Cristian Castro a causé une immense douleur dans la famille des célébrités et conduit à des personnalités du milieu artistique, telles que Yolanda Andrade, Pati Chapoy, Pedro Sola et Mariano Osorio pour présenter leurs condoléances à travers les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à Verónica et à ses enfants Cristian et Michelle. De même, des membres de la famille, comme la fille que l’ancienne Première Dame, Angélica Rivera a eue avec «Güero» Castro, ont partagé des dédicaces à la mémoire de Socorro.

Selon le journaliste Alex Kaffie, le sillage de Mme Socorro Castro Alba a eu lieu dans un salon funéraire à Cuajimalpa, Mexico. Lors de l’événement, toutes les précautions sanitaires ont été observées et, bien que la famille de Mme Castro ne puisse pas être physiquement présente, les funérailles ont été remplies de couronnes envoyées par des parents et des amis proches à la mère de Verónica.

Michelle et Verónica Castro (IG: michcastro)

Ces événements et le contingent sanitaire auquel le pays est confronté ont conduit la célèbre actrice et personnalité de la télévision, Verónica Castro, à une réflexion importante sur sa mort.. Verónica a reconnu avoir éprouvé beaucoup de peur pendant plusieurs moments de cette pandémie. Une condition qui l’a amenée à s’enfermer chez elle et à se sentir paralysée.

Cependant, enhardie par son plus jeune fils Michelle Castro, Verónica fait maintenant face à la pandémie avec un air d’optimisme et a décidé de surmonter sa peur. Même l’actrice veut maintenant visiter Acapulco. Une destination paradisiaque avec une grande importance pour elle. «Si je reste ici, je vais mourir, et si je sors aussi! Ensuite, je vais partir », a conclu l’actrice dans une interview avec Fenêtrage.

Cette année, Verónica reviendra sur grand écran avec le film Dis moi quand tu, dont la première est prévue le 25 décembre. Aux côtés de Jesús Zavala et Héctor Bonilla, Verónica Castro jouera une grand-mère choyée et travaillera main dans la main avec le producteur Gerardo Gatica. De plus, dans ce projet, son fils Michelle sera en charge de la photographie cinématographique.

L’actrice a révélé, dans une interview avec Pati Chapoy, que le film est très mignon et drôle. Même si l’actrice a décidé d’arrêter de travailler en décembre de l’année dernière et a annoncé une interruption de travail, les projets continuent de frapper à sa porte.

Le 26 décembre prochain à 20h30, Cristian Castro présentera une émission en direct via streaming. Du Paraguay, le chanteur mexicain diffusera une émission pour ses followers et ses fans pour clôturer l’année compliquée à laquelle lui et sa famille ont dû faire face. Dans ce concert à domicile, l’interprète chantera certains de ses plus grands succès: «Azul», «Raining stars», «Vuélveme a quiero», «You will not able to», entre autres.

