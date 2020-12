Cienfuegos et Arturo Beltrán Leyva auraient vécu ensemble dans la baie d’Acapulco (Photo: Cuartoscuro)

La proximité entre Arturo Beltrán Leyva et Salvador Cienfuegos Zepeda c’était tel que ils vivaient ensemble lors de fêtes, buvaient de la tequila et bavardaient sur un yacht dans la baie d’Acapulco, au moment même où le général commandait la neuvième région militaire de Guerrero, il a assuré Anabel Hernandez, qui mène des recherches sur le trafic de drogue au Mexique depuis plus d’une décennie.

La journaliste affirme, sur la base de son travail de reportage, que Les liens de Cienfuegos Zepeda avec le crime organisé, en particulier avec le cartel de Beltrán Leyva, ne sont pas nouveaux. Ils datent au moins de 2005 et 2007. C’est la même chose a été déclaré par des trafiquants de drogue comme Sergio Villarreal, Le grand, lieutenant d’Arturo Beltrán Leyva, La barbe.

“À ce moment là Salvador Cienfuegos Il était responsable de la neuvième région militaire de Guerrero, et déjà à l’époque il avait commentaires des trafiquants de drogue et des autorités selon lesquels Cienfuegos était là pour parler avec un homme d’affaires important et le Barbes, Arturo Beltrán Leyva, sur un yacht là-bas dans le luxe dans la baie d’Acapulco, versant ses tequilas, faisant des fêtes“, A déclaré Anabel Hernández dans l’émission Los Periodistas de La Octava, en octobre dernier.

Après la chute du Beltrán Leyva, cellules opérées, l’une d’elles serait celle liée à Cienfuegos Zepeda (Photo: Infobae / Jovani Silva)

À ceux des réunions sur le yacht ont été suivies par une secrétaire proche de Martha Sahagún, femme de ancien président Vicente Fox, qui a régné de 2000 à 2006. Une promenade dans la baie d’Acapulco L’homme d’affaires Jaime Camil Garza était également présent, qui a été distingué pour ses liens avec ceux qui ont contribué au blanchiment d’argent Amado Carrillo Fuentes, le Seigneur des cieux, un puissant baron de la drogue à la fin des années 1980.

Cienfuegos Zepeda, chef du Secrétariat de la Défense nationale (Sedena) avec Enrique Peña Nieto (2012-2018), Il a été arrêté le 15 octobre à son arrivée à l’aéroport de Californie à Los Angeles. Un mandat d’arrêt pèse contre lui depuis août 2019, Il est accusé de trois chefs de complot en vue de fabriquer, d’importer et de distribuer de la drogue, en plus d’un chef de blanchiment d’argent..

Celui qui était à la tête de l’armée a été choisi pour sa prétendue collaboration avec le cartel H-2 pour le trafic terrestre et maritime de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine vers les États-Unis, selon le ministère de la Justice de ce pays. Principalement, il serait lié à Juan Francisco Patron Sánchez, Le H2, qui a assumé la direction d’une faction détachée du cartel de Beltrán Leyva depuis 2014. Le surnom sous lequel l’armée était connue était «Le Parrain».

L’une des déclarations clés sur la corruption présumée de Cienfuegos Zepeda date de 2012, lorsque Villareal Barragán a déclaré que les militaires soudoyés par lui, mandatés par le Barbes, ils ont reçu jusqu’à 100 000 USD.

Anabel Hernández a enquêté sur le trafic de drogue pendant plus d’une décennie (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

“Pour eLe chef du détachement, la cavalerie, les blindés, l’infanterie et le chef de la zone militaire, pour chaque cent mille dollars étaient alloués, et avait donc plusieurs commandes disposées en Morelos, à Guerrero, dans le district fédéral», A affirmé le capodastre le 23 mai 2012 devant le bureau du procureur général de l’époque.

«L’arrangement ne prévoyait pas que les magasins ne soient pas fouillés mais traiter de gros problèmes tels que le trafic de drogue par tonnes, passer les points de contrôle militaires, supprimer et installer des points de contrôle dans tous les États de la République; Nous avons même pu opérer au Guatemala », a expliqué El Grande.

Précisément, celui qu’il mentionna implicitement était Salvador Cienfuegos Zepeda, puisque le général commandait les régions militaires de la capitale du Mexique et de l’entité Guerrero. lorsque le Beltrán Leyva, alors associé au cartel de Sinaloa, possédait la place.

El Grande a déclaré les pots-de-vin qu’il a versés au personnel de Sedena (Photo: Saúl López / Cuartoscuro)

De 2001 à 2007, les Beltrán Leyvas faisaient partie de la soi-disant Fédération, un conseil historique qui réunissait les principaux leaders du trafic de drogue dans le Pacifique, qui la même inclus Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno, Bleu, et Ismael el Mayo Zambada. L’idée venait de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Pour ce groupe, il y avait un pacte de protection en échange de pots-de-vin, qui comprenait des politiciens et des officiers de police de haut rang, même des généraux de l’armée.

Le 17 novembre, les bureaux des procureurs mexicain et américain ont publié une déclaration commune pour informer que le ministère de la Justice des États-Unis avait pris la décision de demander au juge de «rejeter les accusations criminelles des États-Unis contre l’ancien secrétaire Cienfuegos, à qui peuvent faire l’objet d’une enquête et, le cas échéant, être traitées conformément à la législation mexicaine ».

Ce jour-là, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a annoncé lors d’une conférence de presse que le général Salvador Cienfuegos reviendrait au Mexique en tant que citoyen mexicain sans inculpation aux États-Unis.

Le général est rentré au pays le 18 novembre.

