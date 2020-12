Président Alberto Fernández

«L’homme qui a dit ‘Je préfère être chanceux que bon’ avait une profonde compréhension de la vie. Les gens ont peur d’accepter à quel point leur vie dépend de la chance. C’est choquant de penser qu’il y a tant de choses hors de notre contrôle »(Woody Allen, Matchpoint).

“Je sais que c’est un bon général, mais a-t-il de la chance?” (Phrase attribuée à Napoléon Bonaparte)

Au cours des derniers mois, l’environnement mondial a été une source de bonnes nouvelles pour l’Argentine. Le prix de nos exportations agricoles a augmenté notablement au cours des deux derniers mois, porté par la reprise de l’économie chinoise. Dans le même temps, l’économie du Brésil, notre principal partenaire commercial, devrait baisser moins que prévu initialement en 2020 et connaître une croissance plus élevée en 2021. Les taux mondiaux restent bas et le dollar s’est affaibli. Le contexte international semble extrêmement favorable pour les économies émergentes.

L’économiste cubain Carlos Díaz Alejandro – auteur des classiques “Essais sur l’économie argentine” – avait l’habitude de dire que la combinaison de prix élevés des matières premières, de liquidités internationales abondantes et de taux mondiaux bas était l’équivalent du Nirvana pour les pays en développement.

La pertinence du contexte international pour la politique intérieure des pays en développement ne doit pas être sous-estimée. Les dictatures des années 1970 sont tombées sous l’effet d’une succession de chocs externes négatifs. Les gouvernements de la vague de gauche au début du siècle dans la région ont largement bénéficié d’un contexte international favorable, qui leur a permis de conserver le pouvoir et même de surfer avec succès sur la crise financière mondiale de 2008-2009.

César Zucco et Daniela Campello soutiennent que les électeurs d’Amérique latine ne récompensent ni ne punissent la bonne ou la mauvaise gestion de l’administration, mais plutôt leur bonne ou mauvaise chance. Que serait-ce d’avoir de la chance? Profitant au fond d’un contexte marqué par de bons termes de l’échange et des taux bas.

Non seulement il y a un environnement international marqué par des termes de l’échange favorables et des taux bas, mais les nouvelles récentes concernant la possession de plus d’un vaccin contre Covid-19, permettraient d’éviter de nouvelles vagues d’infections et de soutenir la reprise mondiale.

Ajoutez à cela le départ de Doland Trump de la scène au 20 janvier 2021, un facteur qui, sans changer le moins du monde le différend mondial entre les États-Unis et la Chine, se traduira probablement par une plus grande prévisibilité de la politique étrangère de Washington.

Les planètes semblent s’aligner pour l’Argentine et pour le gouvernement d’Alberto Fernández. Après le véritable choc de la pandémie COVID-19, la chance semblerait alors sourire au gouvernement.

Cependant, tout n’est pas de la chance dans la vie, encore moins en politique. Comme le soutient Machiavel dans Le princeLe succès en politique n’est pas seulement l’enfant de la bonne fortune, mais il exige aussi la «vertu», non comprise dans un sens moral, mais comme talent, capacité et audace.

En d’autres termes, le contexte international, qui semblait si défavorable il y a quelques mois, s’est inversé et semble bénéfique pour le pays. Le principal défi pour le gouvernement serait d’en profiter. Pouvez-vous le faire? Cela demande de l’audace. Comme le souligne Virgilio dans L’Énéide, “La fortune sourit aux audacieux.”

