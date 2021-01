Vicente Fernández Jr.a défendu son père des accusations de harcèlement (Photo: . / Francisco Guasco)

Après les vidéos où Vicente Fernández a touché des femmes de manière inappropriée sans leur consentement, les critiques ne se sont pas arrêtées. Mais maintenant, son fils aîné est venu à la défense de son père.

Lors d’une récente conférence de presse, Vicente Fernández Jr. a brisé le silence sur la controverse et a défendu son père, en plus de vous déclarer féministe.

«En tant que personnes et en tant que femmes, ils ont absolument raison, pas seulement la population de Jalisco, la population du monde entier, je suis féministe et on nous a toujours appris à respecter, ma mère et mon père, à une dame, parce que ma mère m’a appris à traiter les femmes comme des princesses“, m’a dit.

À propos des accusations de harcèlement qui ont entouré «Chente» ces derniers temps, le chanteur a également justifié les actions de son père, arguant que sa carrière avait plus d’importance que tout ce qu’il a fait.

Vicente Fernández a été accusé de harcèlement par plusieurs adeptes (Photo: Cuartoscuro)

“Ils attrapent comme la pointe de l’iceberg, et ils ne regardent pas du tout la signification de 50 ans de travail. Il n’est pas nécessaire de faire connaître à quel point mon père a aidé les gens, que le ranch a plus de 35 ans avec des travailleurs au service bien sûr, que le personnel fait partie de notre famille et malheureusement ces manières de voir les choses ne les prennent pas en compte. Mais ce n’est pas grave, mon père est mon père », dit-il.

Cependant, il a ajouté qu’il n’avait pas vu les vidéos montrant le “Charro de Huentitán” tâtonnant les femmes et qu’il n’était pas intéressé à les voir. Pour cette même raison, il a dit qu’il ne parlerait pas d’un problème qui ne lui correspond pas.

«Je crois qu’en tant que personnes, nous réagissons à ce que chacun de nous fait. Et s’ils veulent interviewer, je ne suis pas la personne. Je Je ne peux pas répondre de quelque chose que je n’ai pas fait», A défendu le chanteur.

Au milieu de cette semaine, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. La jeune femme qui s’identifie sous le nom de “Lex», a publié une vidéo dans laquelle elle raconte ce qui s’est passé lorsque Vicente Fernández l’a touchée de manière inappropriée.

Une jeune femme a publié une vidéo dans laquelle elle racontait ce qui s’était passé lorsque Vicente Fernández l’avait touchée de manière inappropriée (Photo: Capture d’écran)

“Cette photo a été prise en 2017, la raison pour laquelle mon expression a l’air calme ce n’est pas parce que je l’ai aimé, c’est plutôt parce que je n’avais pas réalisé que sa main était là jusqu’à ce que je regarde les photos avec ma mère”Il a déclaré via TikTok.

«Je me suis senti violent, en colère contre l’homme et tout le monde le défend. (…) Je m’en fiche que ce soit Vicente Fernández, il n’aurait pas dû toucher mon corps sans ma permission, surtout dans ce domaine. Je suis sûr que beaucoup de femmes ont vécu la même chose“A conclu la jeune femme qui a été harcelée sexuellement par l’interprète.

Après ce témoignage, une confrontation a éclaté sur les réseaux sociaux entre ceux qui condamnent le comportement du chanteur de ranchera et ceux qui le défendent.

Heures Après que la vidéo de Fernández soit devenue virale, une série d’utilisateurs a décidé de rendre publics leurs témoignages sur le harcèlement sexuel présumé qu’ils avaient reçu de la chanteuse.. Les enregistrements vidéo ont été diffusés via la plateforme vidéo TikTok.

Quelques heures après que la vidéo de Fernández soit devenue virale, une série d’utilisateurs a décidé de rendre leurs témoignages publics (Photo: Capture d’écran)

L’animateur de télévision Javier Ceriani a partagé la vidéo d’un deuxième adepte harcelé via son compte Instagram officiel. Dans l’enregistrement vidéo, on peut voir que le chanteur a touché la poitrine d’un jeune fan, tandis que les deux posaient pour un portrait.. La femme était en compagnie d’un homme qui ne semblait pas remarquer l’attouchement du chanteur.

Le réglage est identique à celui de la première vidéo devenue virale cette semaine. Cependant, cette fois, Fernández était vêtu d’une veste noire, contrairement à la chemise jaune avec laquelle il avait été capturé auparavant.

