«Nous générons des conditions macroéconomiques durables et nous accompagnons les producteurs dans leurs projets et efforts. Les tables d’accord entre travailleurs et employeurs sont positives, les secteurs qui y participent comprennent le moment que traverse le pays. Il y a des secteurs qui commencent à se réactiver petit à petit », a-t-il dit. Alberto Fernandez dans son discours à l’ouverture des sessions ordinaires du Congrès, le premier en tant que président. C’était le 1er. En mars, trois jours plus tard, le premier cas de coronavirus a été détecté dans le pays. Le 20 de ce mois, la quarantaine a commencé. Ainsi, ce 2020 s’est très vite transformé en l’année de la pandémie, avec plus de 1,5 million d’infectés et plus de 42 300 décès dans le pays. La parate se terminera par une baisse comprise entre 10 et 12% dans un contexte où la pauvreté, selon l’UCA, atteint 44,2%, soit quelque 20,3 millions d’Argentins. Ecart de change, inflation, accord avec le FMI et plus d’aide sociale si une deuxième vague du virus arrive, seront les enjeux de l’économie à venir.

2020 a également été l’année de fortes tensions entre le gouvernement et le secteur privé et les hommes d’affaires. L’affaire Vicentin, le décret déclarant les principaux services de télécommunications, la loi sur le télétravail, l’impôt sur la fortune controversé approuvé par le Congrès et cette pression fiscale extrême, comme élémentaire, ont été quelques-uns des «jalons» de ce contexte. Tout au long de cette année, des entités telles que l’Association des entreprises argentines, la puissante AEA qui regroupe les grands propriétaires d’entreprises locales; le Business Convergence Forum, qui rassemble plus de 60 chambres, 25 ONG et autres entités; l’Union industrielle argentine, la Chambre de commerce argentine (CACS) et d’autres associations ont publié des déclarations, sévères dans de nombreux cas, exprimant leur désaccord avec certaines des questions susmentionnées.

«Cette année, il y avait deux grands points de friction entre le secteur privé et le gouvernement. Le premier était l’offre d’ouverture économique post-quarantaine. L’autre s’est auto-infligé, a plusieurs épisodes et n’est pas imputable à la pandémie », a-t-il défini Marcelo Elizondo, expert métier et responsable du cabinet de conseil DNI en dialogue avec Infobae.

«La relation gouvernement-entreprise repose sur la conception de cette administration selon laquelle le pouvoir politique est celui qui anime l’économie et que le secteur privé doit se soumettre. Il y a de la méfiance et c’est le principal élément de la tension entre les secteurs public et privé. C’est le grand défaut de ce gouvernement sur le plan du programme économique: il n’offre pas de prévisibilité pour l’avenir. Prendre des mesures à court terme, imprévues et inopinées qui changent les conditions d’action. L’apport principal de l’économie d’aujourd’hui, l’idée du futur et le calcul économique, n’existe pas. C’est un gros problème car nous ne donnons pas de bons signaux au monde », a-t-il expliqué.

Campagne et richesse

Le gouvernement allait et venait avec le dossier Vicentin, une entreprise qui continue sur la corde raide avec des comptes saisis, une situation financière très complexe et la Justice comme chargée de définir son destin. Tout cela a été mis de côté, même pour de nombreux créanciers de la société, après le front imprévu des interventeurs et expropriateurs que le gouvernement voulait imposer. La répudiation a été généralisée: il y a eu des manifestations dans tout le pays et de nombreux souvenirs de la crise de 2008 dus à la résolution 125. Fernández s’est rapidement inversé: «Quand je regarde en arrière et me demande ce que j’ai fait de mal à Vicentin, je vois que j’avais tort parce que je pensais que la situation de crise était plus supposée. Je pensais qu’ils allaient faire la fête. Cela ne s’est pas produit, ils ont commencé à m’accuser de choses horribles », a-t-il déclaré.

“Cette année, nos vieux problèmes ont été rejoints par la pandémie. La pression fiscale et la voracité fiscale ont augmenté avec la taxe sur les actifs. De ce côté-là, le terrain ne donne pas plus. En outre, il y a eu un grand pas en arrière dans les allers-retours et les messages contradictoires sur les questions sur lesquelles repose la démocratie. Je fais référence au droit de propriété et à ce qui s’est passé avec Vicentin puis avec les intrusions de terres et de champs avec le soutien du gouvernement », a-t-il expliqué Daniel Pelegrina, président de la Sociedad Rural Argentina.

Le dirigeant, qui a rencontré Fernández à plusieurs reprises, en tant que membre du Groupe des Six, assure que le Président considère la campagne comme un secteur vital, mais que plus tard son administration applique des politiques qui ne vont pas dans ce sens. «À commencer par les droits d’exportation. Il existe de nombreuses mesures qui entravent nos actions, nous sommes avec le frein à main. Mais l’institutionnel est le plus grave car il nous concerne tous. Comment vont venir les investissements en actions, avec le découplage des changes et avec des actes qui attaquent la propriété privée? », A-t-il demandé.

L’impôt sur la fortune a été une autre source de fortes tensions à partir du moment où il a commencé à apparaître, avant la pandémie. Le Forum de convergence, par exemple, a qualifié le projet de “non-sens” et a demandé au Congrès de ne pas le traiter. Cela n’a pas été adopté et il a été approuvé.

«Les signes contre l’investissement sont très négatifs. Pour commencer, il y a eu 15 nouvelles taxes ou des augmentations de certaines qui existaient déjà, ce qui a abouti à cet hommage extraordinaire qui aura un très grand impact. On dit que 10 000 personnes paieront pour cela, mais ce sera beaucoup plus. Le secteur agricole sera largement atteint. Quand les gens prendront conscience et verront qu’ils devront vendre des choses pour payer, ce sera un désastre », a-t-il résumé Miguel Blanco, Coordinateur du Forum et CEO de Swiss Medical.

“Ce gouvernement a pris de nombreuses mesures anti-entreprises. C’est une matrice que la politique a depuis des années: croire que l’État fait mieux les choses que le secteur privé. Il vient d’autres gouvernements, mais a été accentué dans celui-ci. Ils ne croient pas à l’activité privée et c’est pourquoi nous sommes une cible facile. Sans parler de l’avance contre la justice, ce qui affecte également les investissements. Il n’y a pas de climat pour investir. L’État est fondu, il n’émet que, et cet impact se verra après février. Les perspectives sont très compliquées », a-t-il expliqué.

Telcos

Par calendrier, la dernière source de friction, au moins jusqu’à ce que ces lignes soient écrites, a été la réglementation du décret controversé d’août avec lequel Fernández a prolongé le gel des prix des principaux produits de télécommunications et déclaré à Internet, le la téléphonie mobile et le câble en tant que «services publics concurrents». La réglementation de la semaine dernière a permis une augmentation de 5% pour janvier et a établi une série de produits que les entreprises devront vendre à des prix subventionnés. Une ligne mobile avec WhatsApp gratuit, par cas, à 150 pesos par mois.

L’ensemble du secteur s’est plaint et les analystes disent que les nouveaux packages sont impossibles à mettre en œuvre. Claro a déclaré que la mesure n’avait pas été consultée; Telecom a averti qu ‘”une augmentation de 5% ne nous permet pas de continuer à travailler comme nous l’avons fait jusqu’à présent” et que c’est le “chemin des opportunités perdues”, et Telefónica a déclaré qu’ “on ne comprend pas quelle est la justification technique” de la mesure .

«Ce qui s’est passé doit être analysé dans le cadre de la compétitivité mondiale. Le monde des télécoms se transforme, main dans la main avec le télétravail et, surtout, avec la 5G. C’est pourquoi, malgré tout le potentiel que nous avons dans le logiciel, par exemple, nous ne pourrons pas être dans ce top mondial de l’innovation. Cela se produira parce que les entreprises privées sont en attente et cela arrête le reste. Ce sont des obstacles productifs qui nous affectent tous », assure-t-il depuis Cordoue Miguel Acevedo, Président de l’UIA.

L’industriel, autre homme d’affaires qui s’est entretenu à plusieurs reprises tout au long de cette année avec Fernández, a souligné le travail qui a été fait avec le cabinet économique, notamment dans les premiers mois de la quarantaine. «Dans une année aussi difficile, ce travail a été fructueux, au-delà des affrontements et des discussions. L’industrie revient aux paramètres de 2019. Mais nous avons besoin d’investissements et d’accords; sinon vous ne pouvez pas travailler avec la prévisibilité. Nous devons travailler ensemble, j’espère que cela peut arriver. Il faut sortir des antinomies », affirme-t-il.

Techint

En raison du poids des protagonistes, la traversée la plus forte de l’année a été celle que Fernández et Fernández ont eue au début de leur quarantaine. Paolo Rocca, le duel de Techint et l’un des hommes d’affaires les plus riches du pays. «Certaines personnes misérables oublient ceux qui travaillent pour elles et dans la crise, elles les licencient. Le pape François a parlé à ces misérables. Maintenant, je leur dis que je ne les laisserai pas faire », a tweeté le président fin mars.

Quelques jours auparavant, Rocca – qui n’avait jamais parlé du sujet – avait licencié 1 450 employés de son entreprise de construction. «Vous avez gagné tellement d’argent dans votre vie, vous avez une fortune qui vous place parmi les plus millionnaires au monde; Frère, cette fois collaborez », a ajouté le président dans une interview à la radio.

La tension s’est apaisée au fil des mois et, en octobre, Rocca a déjeuné à Olivos, avec Plan Gas et Vaca Muerta comme gage de paix. Fin novembre, dans le discours de clôture du président à la récente conférence industrielle de l’UIA, Fernández a reconnu que “on ne sort pas de la pauvreté avec l’État et les plans, on sort avec des entrepreneurs qui investissent et donnent des emplois”.

«Aujourd’hui, la relation entre les deux est formelle, ils se sont reconstruits… C’est bien, je dirais», confie un homme d’affaires qui connaît les deux. Près du président, ils coïncident. Cela ne semble pas si peu en cette année de stress extrême. «Eye, c’est aujourd’hui, maintenant. Ici, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un moment », a rapidement précisé l’homme d’affaires, au cas où il y aurait un doute.

