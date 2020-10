Un appel anonyme aurait révélé une découverte surprenante dans une maison de retraite Andover; ils craignent qu’il ne soit lié au coronavirus.

NEW JERSEY – Un appel anonyme a déclenché l’alerte. Un homme âgé avait été retrouvé mort dans le hangar d’une résidence à Andover, New Jersey. La police du comté de Sussex a immédiatement réagi, trouvant finalement un total de 17 morts entassés dans une petite morgue destinée à seulement quatre corps. “Nous nous sentons sans défense”, déclarent des proches dans un groupe Facebook dans lequel ils essaient de demander aux autorités des explications et de l’aide.

Il s’agit de la maison de soins infirmiers Andover Subaigu et Rehabilitation Center et ces 17 décès portent à 68 les résidents récemment décédés dans ses deux centres, dont 26 positifs au COVID-19, en plus d’infecter de nombreuses infirmières, parmi lesquelles il y a des inquiétudes. Il y a de nombreux décédés – le total est de 10% de ses 700 résidents – pour lesquels aucune explication médicale n’a encore été donnée.

Tous soulignent que la cause d’une mortalité aussi élevée est le coronavirus, mais dans les résidences, les tests de diagnostic ont également échoué.

“Quand nous sommes arrivés, nous avons vu qu’ils étaient dépassés par le nombre de personnes qui expiraient”, a déclaré le chef de la police d’Andover Eric C. Danielson aux médias locaux, peu habitués à une situation dantesque comme celle actuelle dans une petite ville de la zone la plus au nord. de l’État du New Jersey.

«Je me sens tellement sans défense», a écrit l’un des proches du défunt plus âgé, la femme qui a lancé un groupe de personnes touchées sur Facebook mardi dernier après avoir reçu la première nouvelle. «J’ai l’impression que tout le monde va avoir COVID. Que faisons-nous? », Se demande-t-elle, blessée par le retard dans la réaction du centre et des autorités.

La première chose qu’ils ont obtenue a été que les corps ont été transférés dans un camion frigorifique, l’une de ces morgues mobiles qui prolifèrent ces jours de pandémie à travers les États-Unis, en particulier sur la côte Est, et que les autorités fournissent du matériel de prévention médicale au personnel. des résidences de la région.

Le désespoir est encore plus grand chez les proches car parmi les ordonnances de détention actuelles figure le fait que les autorités fédérales ont interdit les visites dans les maisons de retraite et les centres pour anciens combattants depuis la mi-mars.

«Une fois qu’une personne dans le dortoir tombe malade, elle se propage assez rapidement», a déclaré le membre du Congrès Josh Gottheimer. «Nous constatons cela dans tout l’État.

Gottheimer a déclaré que son bureau et les responsables de l’État travaillaient pour s’assurer que l’installation d’Andover a ce dont elle a besoin, ce qui, selon lui, est rendu difficile par la “grave pénurie d’infirmières” dans le New Jersey. Son bureau a contacté la FEMA, l’agence fédérale d’urgence, et le secrétaire de la Santé et des Services sociaux mercredi pour voir si une aide fédérale est disponible.

La découverte au centre d’Andover intervient alors que 5670 personnes sont décédées du coronavirus dans des maisons de retraite aux États-Unis, selon les données du gouvernement fédéral.

Le gouverneur de l’État du New Jersey, Phil Murphy, a affirmé qu’une fois la pandémie de coronavirus terminée, une enquête serait ouverte sur ce qui s’est passé à Andover, mais ce sera trop tard pour les familles des personnes touchées.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn