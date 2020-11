Eden Hazard et Casemiro ont un coronavirus (REUTERS) (JON NAZCA /)

Deux nouveaux cas de coronavirus ils ont fouetté le Real Madrid, mais cette fois, le coup a été faible car ils sont deux des meilleures stars de l’équipe. Ils sont deux titulaires de moins pour Zinedine Zidane face au duel contre Valence pour la Date 8 de La Ligue: le brésilien Casemiro et le belge danger édénique ils ont été testés positifs pour COVID-19[feminine.

Malgré des contrôles continus et tout précautions que les joueurs prennent afin de continuer à concurrencer, avec Casemiro Oui Danger quatre joueurs ont été infectés à Merengue: le premier avait été Mariano Diaz et après Eder Militao.

“C’est la vie, il faut s’adapter à la situation qui peut être pire. C’est arrivé avec Militao, maintenant Case et Eden, nous devons accepter. Il y a des gens qui passent un très mauvais moment. C’est déconcertant car la formation a été différente aujourd’hui. Ils sont émotionnellement bien, physiquement ils ont un peu de choses … Je leur ai laissé un message et je leur parlerai plus tard », a-t-il déclaré. Zidane à propos de leur nouvellement infecté.

Eden Hazard a été infecté par COVID-19 lorsqu’il a commencé à retrouver son rythme au Real Madrid (REUTERS) (PETER POWELL /)

L’entraîneur français ne pourra plus compter sur le joueur qui lui redonne l’équilibre au milieu de terrain et avec l’un de ses hommes les plus dangereux en attaque, qui commençait à accélérer, lors de sa visite. Mestalla. Sûrement Luka modric Oui Vinicius font la une du club blanc, qui accompagne le tournoi espagnol, à un point du leader, le Société réelle, mais avec un jeu de moins.

Les deux joueurs seront également absents pour leurs équipes nationales respectives. Casermiro manquera ses engagements avec Brésil avant Venezuela (11/13) et Uruguay (11/17) pour les qualifications sud-américaines, tandis que Danger sera faible en Belgique pour des rencontres devant Angleterre (11/15) et Danemark (11/18) par le Ligue des Nations de l’UEFA, en plus d’un avant amical Suisse.

J’espère en lui Real Madrid c’est que la reprise est rapide et qu’ils peuvent être en parfait état pour les matchs après la trêve internationale: avant Villareal, Samedi 21 novembre, et quelques jours plus tard, il se rend à Milan pour affronter l’Inter dans un match qui définira l’accès aux huitièmes de finale du UEFA Ligue des Champions.

